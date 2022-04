Portugueses são mais poupados. Estrangeiros gastam mais do dobro para comprar casa em Lisboa

Os preços imobiliários em Portugal tornaram-se incomportáveis para muitos portugueses, especialmente na Área Metropolitana de Lisboa, onde a pressão urbanística com a criação desenfreada de Alojamentos Locais levou à saída de muitos portugueses para as periferias.

Dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que os estrangeiros não são tão contidos quanto os portugueses quando se trata de comprar um imóvel para habitação em Lisboa.

Os dados do gabinete estatístico apontam que os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro estavam dispostos a gastar 4.283 euros/m2 no último trimestre de 2021, um valor muito acima dos compradores com domicílio fiscal em Portugal, que queriam gastar um preço médio de 1.858 euros/m2. Este é um valor significativo, uma vez que se trata de uma diferença de 2.425 euros/m2.

Mas não é só na Área Metropolitana de Lisboa que os estrangeiros pensam em investimentos. Os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro olharam para a região do Algarve com bastante interesse no último trimestre de 2021.

No Algarve, os estrangeiros mostravam-se disponível a pagar um preço médio de 2.547 euros/m2 no quarto trimestre do ano passado, enquanto os portugueses pretendiam despender apenas 1.969 euros/m2. A diferença de valores é de 578 euros/m2, um valor mais aceitável quando comparado com a diferença de Lisboa.

Curiosamente, o INE revela que a Área Metropolitana de Lisboa e o Algarve foram aquelas que apresentaram os valores mais elevados nas categorias de domicílio fiscal do comprador, a fixarem-se em 1.904 euros/m2 e 2.144 euros/m2, respetivamente.

O órgão estatístico revelou ainda que os preços das casas registaram um aumento homólogo de 14,1% no último trimestre de 2021, sendo que o preço médio se fixou nos 1.355 euros/m2.

A diferença tão significativa do que os portugueses e estrangeiros estão dispostos a pagar por um imóvel na mesma cidade chamou a atenção da “Bloomberg”. A publicação norte-americana aponta ainda que a elevada procura do exterior impulsionou os preços do sector imobiliário em 11,4% na Área Metropolitana de Lisboa no último trimestre do ano.

“A capital portuguesa tornou-se um íman para investidores imobiliários internacionais, atraídos pelas temperaturas amenas da cidade e pelos incentivos fiscais. A pandemia acelerou essa tendência, com legiões de estrangeiros em trabalho remoto a chegar a Lisboa nos últimos anos”, lê-se na publicação.

Por ser um país tão atrativo para os estrangeiros, na última década verificou-se um crescimento de 40% nas chegadas de cidadãos estrangeiros. Nos últimos dez anos, o número de estrangeiros em Portugal cresceu para 555.299.