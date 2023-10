O estudo revela ainda uma mudança nas preferências de compra, com 42% dos inquiridos a colocar a moda, incluindo vestuário, calçado e acessórios, no topo das suas listas de intenções de compra. Já os eletrodomésticos (29%) e os livros (27%) também estão no top três. “Surpreendentemente, a tecnologia aparece em quarto lugar e sexto lugar”, revela a blackfriday.pt.

21 Outubro 2023, 19h33

A blackfriday.pt, startup internacional dedicada às promoções da Black Friday e da Cyber Monday, em Portugal, divulga hoje o seu estudo anual, realizado pela GFK, sobre as intenções e ações dos consumidores antes, durante e depois da Black Friday.

O estudo revela que se estima que o volume de negócio de ecommerce que será faturado durante a semana da Black Friday, em Portugal, seja entre 120 a 130 milhões de euros de euros.

De acordo com o estudo, a maioria dos portugueses (72%) planeia gastar, em média, 290 euros durante a Black Friday, ou seja, um aumento do valor de 11%, comparativamente com o ano anterior.

No entanto, para 30% dos potenciais compradores o valor de compras estará abaixo do valor médio apurado e terá um teto máximo de 100 euros. “Mas pode até ser mais, uma vez que 24% dos possíveis compradores referem que pretendem gastar entre 101 euros a 300 euros”.

“Enquanto que 11% ainda não têm certeza sobre o valor que vão gastar, um valor mais baixo quando comparado com os 27% do ano anterior”, acrescenta a startup.

“Notavelmente, 63% dos inquiridos estão ansiosos para aproveitar as promoções da Black Friday, mantendo assim o valor em linha com o ano anterior e admitem que vão esperar pela data para aproveitar as promoções”, segundo estudo que acrescenta ainda que apesar de um terço dos consumidores iniciar as pesquisas por ofertas um mês antes do evento, é na semana antes (29%) ou no próprio dia do evento (21%) que metade dos portugueses planeia fazer as suas compras.

O estudo da Blackfriday.pt com a GFK, foi conduzido entre 20 de setembro e 4 de outubro e envolveu 502 participantes representativos de diferentes faixas etárias, com idades entre 18 e 74 anos.

O estudo revela ainda uma mudança nas preferências de compra, com 42% dos inquiridos a colocar a moda, incluindo vestuário, calçado e acessórios, no topo das suas listas de intenções de compra. Já os eletrodomésticos (29%) e os livros (27%) também estão no top três. “Surpreendentemente, a tecnologia aparece em quarto lugar e sexto lugar”, refere a blackfriday.pt.

Além disso, este ano, os produtos alimentares (15%) voltaram a estar em destaque no topo das escolhas, segundo o mesmo estudo.

Embora a Black Friday não seja exclusivamente voltada para o online, mais de metade dos consumidores portugueses planeia fazer compras, em Portugal, tanto online como offline (54%) durante o evento. Em contrapartida, 25% prefere comprar online, enquanto 16% optam por lojas físicas.

Jérôme Amoudruz, CEO da blackfriday.pt, diz no comunicado que “apesar das opiniões contraditórias relativamente à Black Friday e à Cyber Monday, 71% dos inquiridos têm uma opinião positiva, o que representa um aumento de 9% em comparação com 2022. A principal razão, indicada por 64% dos consumidores, deve-se ao facto de considerarem que a Black Friday lhes permite poupar dinheiro”.

Por outro lado, o e-mail continua a ser o canal mais importante para 38% dos consumidores, seguindo-se as redes sociais, principalmente o Facebook (37%), que ainda é uma importante fonte de informação e o Instagram (31%). Em quarto lugar, surge o site da blackfriday.pt, que é tão relevante quanto as lojas virtuais da marca.

A pesquisa também revela que 52% das compras online durante a Black Friday serão feitas por mulheres, e a maioria dos compradores está localizada na região norte do país (35%).

A Black Friday será no dia 24 de novembro. A data é comemorada sempre na última sexta-feira de novembro.