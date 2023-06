A inflação nos EUA tem surpreendido pela sua persistência, reconheceu Powell, embora fosse expectável que os sectores onde as pressões salariais têm sido mais visíveis, de serviços afetados pela pandemia, fossem menos sensíveis à subida dos juros.

28 Junho 2023, 15h54

Jerome Powell garante que a Reserva Federal não tomou qualquer decisão em relação à reunião de julho, apesar de ser expectável haver mais subidas de juros nos EUA, face a uma inflação que tem surpreendido, nas suas palavras, pela persistência.

No Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, esta quarta-feira, o presidente da Fed voltou a reconhecer que a inflação permanece elevada, apesar da evolução recente que viu o indicador de preços cair de um pico de 9,1% para 4,0% na leitura mais recente. Ainda assim, não há decisão tomada quanto à reunião de julho.

“A única coisa que decidimos foi não subir taxas em junho, não decidimos nada sobre julho”, afirmou Powell, voltando a esquivar-se a classificar a não-subida de junho como uma “pausa”. Perante a agressiva subida de juros na segunda metade do ano passado, a ideia passa agora por “tomar decisões com um pouco mais de tempo entre elas”, de forma a avaliar os efeitos do aperto monetário.

“Estamos a abrandar o ritmo das subidas e é apropriado fazê-lo, até porque quanto mais a informação recebemos, melhor agimos. Os riscos de não fazer nada ou fazer demais tornam-se pouco equilibrados”, acrescentou, garantindo ainda que as expectativas do mercado não influenciam minimamente a tomada de decisão da autoridade monetária.

A componente dos bens tem dado sinais claros de desinflação, mas do lado dos serviços esta tendência ainda não é observável. Em particular, os sectores mais afetados pela pandemia e com maior intensidade do trabalho, como “serviços de hotelaria, turismo, alimentação, saúde e financeiros”, detalhou Powell.

A componente laboral tem sido precisamente uma das preocupações da Fed, com o emprego a tornar-se o principal motor da pressão nos preços. Powell fala em “pressões salariais”, com os “inquéritos aos trabalhadores e às empresas a sugerirem que o mercado não é tão rígido como há um ano”, mas com aumentos salariais que sustentam a procura interna.

“A política não tem sido restritiva o suficiente durante tempo suficiente”, o que acresce ao facto de os sectores com maior pressão salarial “não serem os mais sensíveis a subidas dos juros”, contribuindo para uma persistência da inflação que tem surpreendido a Fed.