Powell faz Europa cair na abertura. PSI20 volta ao ‘vermelho’

A bolsa portuguesa (PSI20) está esta quinta-feira, 27 de janeiro, a abrir a sessão em terreno negativo. A praça lisboeta abre a descer 0,52% para 5,495.00 pontos.

A Altri recua 2,52% para 5,41 euros, pressionando o PSI20. A Sonae desliza 0,88% para 1,01 euros, a Navigator cai 1,40% para 3,23 euros, a EDP Renováveis perde 0,70% para 18,48 euros e o BCP deprecia 1,50% para 0,15 euros. A EDP cede 0,36% para 4,46 euros, os CTT perdem 0,85% para 4,06 euros e a Galp recua 0,10% para 9,92 euros.

As perdas de 16 cotadas devem-se ao anúncio realizado ao dia de ontem pela Fed. Jerome Powell anunciou que os Estados Unidos vão avançar com um aumento das taxas de juro para impedir o aumento desenfreado da inflação. Assim, a bolsa portuguesa segue o mesmo rumo que a bolsa americana teve ao dia de ontem quando encerrou as negociações.

Em terreno positivo, a Ramada lidera os ganhos ao somar 0,84% para 7,20 euros. A Jerónimo Martins ganha 0,43% para 20,89 euros, a Pharol sobe 0,23% para 0,87 euros e a Novabase valoriza 0,20% para 5,00 euros.

Na abertura da sessão, a Europa está a negociar em terreno negativo, apenas com Itália a negociar no ‘verde’. O alemão DAX perde 1,58%, o francês CAC recua 1,03%, o espanhol IBEX desce 0,72%, o britânico cede 0,31% e o italiano soma 1,34%. O Euro Stoxx segue a desvalorizar 1,44% para 4.104,65 pontos.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,16% para 88,60 dólares e o WTI desliza 0,15% para 87,22 dólares, voltando a negociar acima dos 87 dólares por barril. O gás natural encontra-se a negociar no ‘verde’, ao ganhar 1,07% para 4,079 dólares.

No mercado cambial, o euro desce 0,36% para 1,1196 dólares e a libra esterlina recua 0,39% para 1,3409 dólares.