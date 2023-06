Powell: Juros vão voltar a subir face a inflação ainda demasiado alta

O presidente da Reserva Federal voltou a projetar novas subidas de juros no primeiro de dois dias de audições no Congresso, onde defendeu a “prudência” revelada com a decisão de junho de não mexer nas taxas diretoras pela primeira vez em mais de um ano.

21 Junho 2023, 17h36