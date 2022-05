Powell: Ucrânia e China são riscos, mas EUA têm “boas hipóteses de evitar uma recessão”

Jerome Powell afastou a possibilidade de subidas mais pronunciadas das taxas de juro diretoras do que os 50 pontos base (p.b.) anunciados esta quarta-feira, apesar de reconhecer que é preciso lidar com a inflação elevada na economia norte-americana. O presidente da Fed destacou ainda o peso das situações na Ucrânia e na China no crescimento e, sobretudo, na pressão nos preços, embora sublinhe que a maior economia do mundo está forte.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio de uma subida de 50 pb, a maior desde 2000, das taxas de juro de referência americanas, Powell começou por garantir que a Reserva Federal tudo fará para controlar a elevada inflação e os seus efeitos no rendimento das famílias e empresas.

Ainda assim, “subidas de 75 p.b. não são algo para que o Comité [do Mercado Federal Aberto] esteja a olhar”, revelou o presidente da Fed, que apontou a mais subidas de 50 p.b. nas próximas reuniões. Por outro lado, a Reserva estará “pronta para agir à luz de novos dados”, garantiu.

Powell repetiu várias vezes que, apesar da subida da inflação e da disrupção em várias vertentes da economia global, os EUA estão em boas condições, argumentando que será possível reduzir a pressão nos preços sem causar uma recessão.

“Acho que temos boas hipóteses de evitar uma recessão. Tipicamente, numa recessão há desemprego; aqui temos excesso de procura [por trabalhadores], as empresas não conseguem contratar”, ilustrou. A isto soma-se a boa saúde financeira das famílias, especialmente depois do aumento da poupança durante a pandemia.

No entanto, os riscos negativos são vários e dois novos surgiram nos últimos 60 dias: a invasão russa da Ucrânia e os surtos de Covid-19 na China. Powell sublinhou o efeito que ambas as situações podem ter nas cadeias de fornecimento globais, sugerindo que “podem prevenir o progresso ao nível das cadeias logísticas ou até mesmo piorar” a situação.

Recorde-se que, além da guerra aberta na Ucrânia, a pandemia entrou recentemente na fase mais grave na China, onde uma política rígida leva a confinamentos generalizados em cidades fundamentais para o comércio internacional.