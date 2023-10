A PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados assessorou a Administração para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores (ADFMA) na criação do CETA, Centro de Experimentação de Tecnologia dos Açores.

22 Outubro 2023, 18h27

A PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados assessorou a Administração para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores (ADFMA) na criação do CETA, Centro de Experimentação de Tecnologia dos Açores, que se integra no projeto global daquela que se espera poder vir a ser a maior Zona Livre Tecnológica da Europa (ZLTA) , revela o escritório de advogados em comunicado.

A Sociedade de Advogados PRA tem assim vindo a ajudar o arquipélago a posicionar-se como motor de desenvolvimento tecnológico.

“Estas infraestruturas estão situadas na ilha do Faial e vão servir de base para o desenvolvimento e progresso tecnológico dos Açores, potenciando o dinamismo económico do arquipélago. Com o objetivo de dar à ciência espaços para criar, o CETA vai servir de base para a experimentação de tecnologias, nomeadamente nos domínios aéreo e marítimo”, lê-se no comunicado.

Na coordenação deste projeto esteve Joana de Sá, Sócia e Administradora da PRA Ponta Delgada e na equipa David Coelho, Sócio, Coordenador de Administrativo e Contratação Pública (ACP) e Catarina Mendonça, Associada, também de ACP.

Recorde-se que a PRA prestou também apoio jurídico à Universidade dos Açores na criação da sua primeira spin-off, a Biotech Synergy, “que pretende aplicar o conhecimento dos cientistas da academia açoriana para potenciar a inovação tecnológica em setores como a agricultura, o ambiente ou a saúde”.