Praga recebe primeiro voo da easyJet a partir do Porto

A easyJet inaugurou esta quarta-feira a rota entre Praga e o Porto, que vai ser assegurada pela companhia aérea com dois voos por semana, às quartas-feiras e sábados, até ao final de outubro.

Os voos entre a capital da República Checa e o Norte de Portugal estão disponíveis até dia 29 de outubro, com tarifas de ida a partir de 41 euros por pessoa.

“Estamos muito felizes por anunciar o início da operação desta nova rota, desta vez do Porto para Praga. Como temos vindo a referir, estamos atentos às oportunidades e procuramos cada vez mais satisfazer as necessidades dos nossos clientes, seja para destinos citadinos ou de praia”, refere o Diretor Geral da easyJet Portugal, José Lopes.

José Lopes sublinha também que foi nesse sentido que ainda esta semana a companhia aérea inaugurou a ligação entre o Porto e o Porto Santo, “que se revelou um sucesso”.

“Através destes movimentos, a easyJet reforça o seu compromisso a nível nacional, contribuindo

para o turismo e consequentemente para a recuperação económica do país”, vinca.

A operar no Porto desde 2007, a companhia aérea inaugurou a sua base na região em março de 2015. No ano seguinte, iniciou a operação para as rotas domésticas, e, até ao momento, já transportou mais de 14 milhões de passageiros, contando agora com 23 ligações para aeroportos europeus em cerca de oito países, reforçando a sua posição como a segunda companhia aérea na região.