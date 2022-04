Preço das casas manteve-se estável em abril. Valores em Lisboa continuam a descer

O preço das casas manteve-se relativamente estável no mês de abril, apresentando apenas uma descida ligeira de 0,2% face ao terceiro mês do ano, revela um novo estudo do idealista. No entanto, o mesmo estudo concluiu que os preços subiram 6,8% numa variação anual, ou seja, em abril de 2021.

O índice de preços do idealista mostra que comprar casa em Portugal tinha um custo de 2.348 euros por m2 no final do mês de abril. Ainda assim, Lisboa continua a ser a cidade onde os preços estão mais elevados, ultrapassando a média em 2.699 euros.

Num análise às capitais de distrito, a plataforma imobiliária mostra que os preços subiram em 12 capitais, com Ponta Delgada e Aveiro a liderem esta subida, com 7,4% e 3,5%, respetivamente. Beja cresceu 3,2% e Leiria 3%, sendo que as restantes subidas já foram abaixo dos 2%, como Funchal (1,9%), Évora (1,7%), Setúbal (1,5%), Coimbra (1,3%), Braga (1%), Viseu e Porto (0,3%) e Bragança (0,2%).

Mas se há preços que sobem, outros têm de descer, o que foi o caso de oito capitais de distrito, onde se inclui Lisboa. Os preços desceram em Vila Real (-5,2%), Portalegre (-3,3%), Castelo Branco (-2,1%), Lisboa (-1,6%), Santarém (-0,8%), Guarda (-0,7%), Viana do Castelo e Faro (-0,3%).

O preço médio em Lisboa fixou-se em 5.047 euros/m2, sendo a cidade mais cara atualmente para adquirir casa. No Porto, o m2 está em 3.066 euros e no Funchal situa-se em 2.270 euros. Em Faro, o m2 está a 2.212 euros e em Aveiro em 2.202 euros, enquanto em Ponta Delgada está em 1.363 euros e Viana do Castelo em 1.306 euros. Por sua vez, ainda existem cidade com o m2 abaixo de mil euros, como é o caso de Beja (851 euros/m2), Santarém (845 euros/m2), Guarda (805 euros/m2), Bragança (795 euros/m2), Castelo Branco (762 euros/m2) e Portalegre (619 euros/m2).

Quando analisados os distritos e as ilhas, o idealista nota que as maiores subidas aconteceram em São Miguel (5,7%), Aveiro (3,2%), Évora (3%) e na Madeira (2,7%), enquanto os preços decresceram no Faial (-7,8%), Terceira (-1,3%), Vila Real (-1,2%), Castelo Branco (-1,1%), Viseu e Santa Maria (-0,7%) e Lisboa (-0,6%).

A lista dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (3.773 euros/m2), seguido por Faro (2.710 euros/m2), Porto (2.329 euros/m2) e Madeira (2.076 euros/m2), sendo que os preços mais económicos estão em Castelo Branco (708 euros/m2), Guarda (685 euros/m2) e Portalegre (581 euros/m2)

Numa análise às regiões, a plataforma percebe que os preços das casas subiram em todas as regiões do país, com exceção do Alentejo (-3%) e da Área Metropolitana de Lisboa (-0,6%). A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma dos Açores (3,7%), seguida pela Região Autónoma da Madeira (2,7%), Centro (1,9%), Algarve (1%) e Norte (0,4%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.381 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2.710 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.062 euros/m2) e Norte (1.962 euros/m2). Do lado oposto da tabela, o Alentejo (1.149 euros/m2) e a Região Autónoma dos Açores (1.107 euros/m2) continuam a ser as regiões com os preços mais baixos.