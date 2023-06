Há uma década que os preços das refeições nos refeitórios da Administração Pública não eram atualizados. Sobem a partir de julho.

26 Junho 2023, 10h27

Os trabalhadores do Estado vão passar a gastar mais quando optam por almoçar nos refeitórios dos serviços e organismos da Administração Pública. É que, a partir de julho, o preço das refeições sobe 80 cêntimos para 4,9 euros, indica uma portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República.

“Considerando o ter decorrido uma década desde a [última] atualização, aliado à considerável alteração de vários fatores com impacto ao nível daquela prestação, nomeadamente o aumento do preço das matérias-primas, a evolução significativa da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) verificada nos últimos anos e a recente atualização da massa salarial dos trabalhadores em funções públicas, na qual se inclui a atualização do subsídio de refeição, justifica-se proceder à atualização do preço de venda das refeições a fornecer nos refeitórios dos serviços e organismos da Administração Pública”, explica o Governo no diploma divulgado esta manhã.

Desde 2012 que as refeições servidas nos refeitórios em causa custavam 4,1 euros, mas a partir de 1 de julho o preço sobe para 4,9 euros.

Mantém-se, ainda assim, a diferenciação no preço a pagar pelos aposentados ou reformados e pelos cônjuges sobrevivos dos trabalhadores da Administração Pública titulares de pensão de sobrevivência, que não aufiram rendimentos de trabalho.

A portaria detalha, além disso, que, nos refeitórios cujas condições de funcionamento o permitam, poderão ser fornecidos minipratos e refeições com composição selecionada pelos utentes, “sendo o preço de venda da respetiva refeição determinado em função do preço de cada um dos seus componentes”.