Preço do combustível aumenta na Madeira. Gasóleo ao mesmo preço da gasolina (com áudio)

O presidente do Governo da Madeira, contraria assim a posição que tomou quando foi conhecido o Plano Nacional de Poupança de Energia, de que não iria limitar a iluminação de natal e de fim do ano. Na Madeira entre 8 de dezembro e 6 de janeiro as iluminações públicas decorativas vão estar ligadas das 18h00 às 0h00, com exceção de seis dias – 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 01 de janeiro – em que se mantêm acesas até às 1h00.