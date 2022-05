Preço do combustível sobe na Madeira

O preço máximo do combustível sobe, a partir desta segunda-feira, na Madeira, de acordo com resolução do executivo madeirense, publicada em jornal oficial.

A gasolina passa dos 1.858 para os 1.885 euros por litro, o gasóleo passa dos 1.755 para os 1.817 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido passa dos 1.236 para os 1.293 euros por litro.

O ano de 2022 iniciou-se com o preço máximo da gasolina a 1.680 euros por litro, o gasóleo a 1.487 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido a 0.909 euros por litro.

Por volta da mesma altura do ano passado a gasolina estava a 1.542 euros por litro, o gasóleo a 1.306 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido a 0.784 euros por litro.