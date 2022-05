Preço do gasóleo disparou mais de 11% na bomba em março

O preço médio do gasóleo disparou 11,3% nas bombas portuguesas em março face a fevereiro. Já o preço médio da gasolina subiu 7,6%, segundo um relatório divulgado hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

“O preço do barril de petróleo aumentou no mercado spot face ao mês anterior”, justifica a ERSE, apontando para uma subida de 21% para 117,45 dólares do preço médio do barril de Brent durante este período.

Também os derivados de petróleo sofreram fortes subidas durante este período: gasóleo (43%), jet fuel (40%), gasolina (22%) e GPL auto (20%).

A ERSE destaca que os “hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost”.

Por distritos, Portalegre “registou os preços de gasóleo e gasolina mais baixos em Portugal continental”.

Já Faro, Bragança, Lisboa e Guarda “apresentaram os preços mais altos”.

Olhando para os preços do gás engarrafado, o regulador destaca que “Braga, Viana do Castelo e Vila Real registaram, para Portugal Continental, a garrafa de GPL (butano e propano) com o menor custo”.

Já Beja, Setúbal Leiria e Évora “apresentam os preços mais elevados”.