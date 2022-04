Preços da produção industrial crescem 26,3% em março

O índice de preços na produção Industrial (IPPI) registou um aumento homólogo de 26,3% em março, crescendo 5,4 pontos percentuais (p.p.) face a fevereiro de 2022. A variação deste indicador manteve-se fortemente influenciada pelo aumento dos preços da energia e dos bens intermédios.

Os dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta terça-feira, informam que este crescimento manteve-se fortemente influenciado pelo aumento dos preços da eletricidade e do petróleo e seus derivados, incluindo os produtos químicos. Excluindo o sector da energia e dos bens intermédios, a variação dos preços foi de 7,7% (comparativamente a 6,0 % em fevereiro.).

“Esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de energia, com um crescimento de 82,4% (60,9% no mês precedente) e um contributo de 15,4 pontos percentuais (p.p.), refletindo o forte impacto dos preços da produção de eletricidade e do petróleo e seus derivados. Excluindo este agrupamento, a variação dos preços na produção industrial foi 13,4% (12,2% em fevereiro)”, informa o gabinete de estatística.

De relembrar que os preços da energia e do petróleo têm sido bastante impactados pela invasão russa à Ucrânia, que fez disparar os preços para os consumidores com efeitos imediatos.

Em relação a fevereiro, os preços na produção industrial aumentaram 6,2% em março (face a 1,6% no período homólogo).

Em pormenor, a secção das indústrias transformadoras registou um aumento de 19,9% (16,5% no mês precedente) enquanto a secção da eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio contribuiu com 8,3 p.p.

O IPPI tem como objetivo mostrar a evolução mensal dos preços das transações nas atividades económicas para os mercados interno e externo.