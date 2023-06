A NOS apresentava a mensalidade mais baixa em um serviço/oferta. As mensalidades mínimas em Portugal são oferecidas pela Nowo em oito casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a MEO e a Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para quatro e dois tipos de serviço/ofertas, respetivamente.

23 Junho 2023, 15h39

Em maio de 2023, os preços das telecomunicações, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC), registaram uma subida de 4,2% em termos homólogos, apesar de não se terem alterado face ao mês anterior, segundo dados do regulador Anacom.

Esta variação dos preços das telecomunicações foi 0,2 pontos percentuais (p.p.) superior ao verificado pelo IPC (4%).

Em maio de 2023, a taxa de variação média dos últimos doze meses dos preços das telecomunicações em Portugal foi superior à verificada na União Europeia, mais 1,8 p.p.

Portugal foi o 10º país da UE com maior subida dos preços. O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia (+6,5%) enquanto a maior diminuição ocorreu nos Países Baixos (-3,6%). Em média, os preços das telecomunicações na UE aumentaram 0,5%.

Quanto à análise por subgrupo, verifica-se que as taxas de variação média dos últimos doze meses dos preços dos serviços em pacote e dos serviços telefónicos móveis em Portugal foram 2,2 p.p. e 1,6 p.p. superiores à média da UE, respetivamente.

Entre o final de 2009 e maio de 2023, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 15,1%, enquanto na UE diminuiram 7,9%.

“Uma análise comparativa mais pormenorizada permite constatar que, entre o final de 2009 e maio de 2023, os preços das telecomunicações aumentaram 14,6% na Hungria e diminuíram 28,9% e 4,5% nos Países Baixos e Áustria, respetivamente”, avança a Anacom.

Em termos homólogos, verificaram-se 32 serviços/ofertas com aumentos de preços e seis com diminuição.