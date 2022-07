Os preços na produção e no consumidor mantêm trajetória ascendente em junho, segundo a síntese económica de conjuntura divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O índice de preços na produção da indústria transformadora apresentou, no mês passado, uma taxa de variação homóloga de 25,7% (face a 22,9% no mês anterior), registando o crescimento mais elevado da atual série. Excluindo a componente energética, este índice aumentou 16,3% em termos homólogos, igualmente o crescimento mais elevado da série.

“Refletindo em grande medida este aumento de preços, os indicadores de curto prazo da atividade económica na perspetiva da produção, disponíveis até maio de 2022, continuaram a revelar crescimentos elevados em termos nominais, acelerando face ao mês anterior”, indica a nota à comunicação social.

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) cresceu 8,7% em junho, atingindo a taxa mais elevada desde dezembro de 1992. O indicador de inflação subjacente (IPC total excluindo bens energéticos e alimentares não transformados) registou uma variação homóloga de 6,0% (5,6% em maio), a mais elevada desde junho de 1994.

Em paralelo, as vendas de veículos ligeiros de passageiros diminuíram 19,3% no segundo trimestre de 2022, tendo as vendas de veículos comerciais ligeiros contraído 35,7% e as vendas de veículos pesados aumentado 12,3% (variações de 12,0%, -9,0% e 5,6% no primeiro trimestre de 2022).

O montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais TPA apresentou um crescimento homólogo de 19,6% (30,3% no trimestre anterior), refletindo a recuperação face ao segundo ano de pandemia.

O indicador de sentimento económico da Área Euro (AE) diminuiu em junho, após o aumento ténue verificado no mês anterior, bem como o indicador de confiança dos consumidores, e em todos os setores de atividade: construção, comércio a retalho, serviços e indústria.

Ainda no enquadramento externo, o saldo das opiniões dos empresários da indústria transformadora dos principais países clientes sobre a evolução da respetiva carteira de encomendas aumentou no sexto mês do ano, após ter diminuído nos três meses precedentes.

De acordo com a estimativa rápida do Eurostat, o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) na AE passou de uma variação homóloga de 8,1% em maio para 8,6% em junho. Excluindo a energia e os bens alimentares não transformados, a taxa de variação do índice aumentou para 4,6% (4,4% em maio).

Com indicadores só disponíveis até maio, o gabinete de estatística nota que o indicador quantitativo de consumo privado desacelerou desde março, mas mais acentuado no quinto mês de 2022. Em maio, verificou-se um contributo positivo menos intenso da componente de consumo corrente, e uma estabilização do contributo positivo do consumo duradouro.

Em sentido inverso, o indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) acelerou em abril e maio, após ter abrandado em fevereiro e de forma significativa em março, resultado do contributo da componente de construção que passou de negativo em abril (o que não acontecia desde março de 2020) a positivo em maio.

Exportações e importações aumentam significativamente

Em maio de 2022, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de 40,6% e 46,4%, respetivamente (16,8% e 29,1%, pela mesma ordem, em abril de 2022), refletindo aumentos significativos nos respetivos preços, destaca o INE.

No mesmo mês, os índices mensais de valor unitário para o total dos preços implícitos das exportações e das importações de bens registaram taxas de variação homóloga de 17,2% (12,9% excluindo produtos petrolíferos) e de 24,3% (15,2% excluindo produtos petrolíferos), respetivamente.

O aumento mais expressivo dos preços implícitos das importações de bens comparativamente às exportações de bens traduz perdas dos termos de troca, que se têm agravado nos últimos meses devido sobretudo aos preços dos bens energéticos, contribuindo para a deterioração do saldo externo de bens.

“Por produtos e em termos nominais, são de salientar os acréscimos nas exportações e importações de Fornecimentos industriais (60,3% e 38,6%, respetivamente), generalizados a vários grupos de produtos, mas com especial incidência nas exportações de produtos farmacêuticos e nas importações de Combustíveis e lubrificantes (147,8%), neste último caso explicado em parte pelas transações de gás natural. Excluindo Combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações aumentaram 35,3% e 34,4%, respetivamente (12,6% e 18,5%, pela mesma ordem, em abril de 2022)”, informa o documento.