Prémio Literário da Cidade do Funchal é atribuído a jornalista Berta Helena

O Prémio Literário da Cidade do Funchal – Edmundo Bettencourt foi atribuído a Berta Helena Gomes Camacho de Almeida pela obra “O Refúgio de Gibraltar”.

O prémio tem o valor de três mil euros, tendo sido deliberado pelo júri, em unanimidade. A vencedora foi jornalista da RDP/Madeira durante cerca de 39 anos, tendo sido já premiada noutros concursos literários.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado afiançou que a sua autarquia “tudo vai fazer” para que as obras distinguidas sejam editadas e lançadas na próxima edição da Feira do Livro, a decorrer em 2023.

Pedro Calado referiu ainda que o concurso é uma oportunidade para valorizar a literatura como arte, mas também componente cultural e cívica. O autarca disse ainda que é objetivo fomentar uma maior participação da comunidade jovem neste tipo de prémios.

“Há muitos jovens a escrever sob o anonimato e que têm muita qualidade para a escrita”, revelou, acrescentando que “a nossa aposta é incentivar novos valores neste concurso”.

O júri atribuiu ainda uma menção honrosa à obra de poesia “Ilha” que foi escrita por Eduardo Quina. O escritor, que é docente de Filosofia, já recebeu a menção por duas vezes.

Com a atribuição dos prémios literários, o Município do Funchal homenageia Edmundo Bettencourt, como uma personalidade do panorama cultural da região e promove e incentiva a criação literária.

O concurso para este prémio esteve aberto entre 2 de janeiro e 30 de março deste ano. O júri responsável pela avaliação das 13 obras a concurso foi composto por Luisa Paolinelli, Nelson Veríssimo, Helena Rebelo, Leonor Coelho e Sandra Nóbrega