Prémio Social CEO escolhe Mário Ferreira como “o mais digital”

A primeira edição do Prémio Social CEO, iniciativa da PME Magazine, em parceria com Pedro Caramez, especialista em LinkedIn, revelou, esta sexta-feira, os três líderes mais digitais de Portugal.

De entre os 30 nomeados, Mário Ferreira, CEO da Douro Azul, foi considerado o líder mais digital, seguindo-se Miguel Pina Martins, CEO da Science4You, e Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.

O vencedor, Mário Ferreira, revela no comunicado “que a gestão das suas redes sociais é feita de forma espontânea, de acordo com as notícias publicadas que lhe desperte interesse”.

“Gosto de mostrar frequentemente o que de bom se faz e constrói em Portugal”, afirma. O empresário completa que o LinkedIn é a sua plataforma de eleição, sendo esta “a plataforma onde se encontram artigos muito interessantes de variados temas”, revela o empresário.

Por sua vez, o CEO da Science4You, Miguel Pina Martins, afirma na mesma nota que a gestão das redes sociais é feita de forma regular. Defende que o foco no “principal da mensagem” é essencial e que, assim, não é necessário dedicar muito mais do que 15 minutos do seu dia às plataformas digitais. Miguel Pina Martins deixou, ainda, um conselho a outros líderes que desejam ter mais visibilidade: “Arrisquem e lancem-se nas plataformas digitais”.

“Esta é também uma excelente forma de criar oportunidades para a nossa marca e acima de tudo recolher feedback que pode ser utilizado para melhorar o nosso negócio”, acrescentou.

Já Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, ocupou o terceiro lugar no pódio congratulou-se com os resultados, “tendo em conta a prioridade estratégica que dá à digitalização”. O CEO da Sport TV lembra que “soluções de comunicação online são fundamentais” e defende que é crucial “não levarmos algumas plataformas demasiado a sério e de também não nos levarmos a nós próprios no mesmo sentido”.

Nuno Ferreira Pires conclui que “a genuinidade e a humildade autêntica também aqui são premiadas”.

“Os 30 CEO nomeados foram escolhidos com base nos critérios profissionais com funções de CEO de empresas portuguesas ou sediadas em Portugal; perfil público, com base nos seguidores em todas as redes sociais e presença em plataformas digitais e website”, refere a nota.

“Todos foram, depois, avaliados por um júri de 14 especialistas na área digital, composto por Anabela Chastre, CEO da Chastre Consulting, Carla Rocha, radialista e fundadora da Carla Rocha Comunicação, Carolina Afonso, CEO do Gato Preto, Daniel Sá, diretor executivo do IPAM, Diogo Maroco, diretor de marketing da Inventa, João Baracho, diretor executivo do CDI Portugal, João Pedro Guimarães, secretário-geral da CCIP, Marco Gouveia, especialista em marketing digital e CEO da Marco Gouveia – Digital Marketing Training & Consulting, Natacha Pereira, diretora da Lisbon Digital School, Pedro Correia, diretor de marketing e comunicação da AEP – Associação Empresarial de Portugal, Vanda de Jesus, ex-diretora executiva do Portugal Digital, Vasco Marques, fundador da Web2Business, Pedro Brito, associate dean for Executive Education, Innovation and Corporate Relations & Fundraising da Nova SBE, e Pedro Caramez, especialista na rede social Linkedin”, revela o comunicado.

Decorrente da iniciativa “TOP50 Social CEO LinkedIn”, em 2019 que reconhecia os CEO mais ativos nesta rede social profissional, o “Prémio Social CEO” avalia a performance dos Diretores Executivos de empresas em todas as plataformas digitais.