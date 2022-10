Prémios representam “força empresarial” dos dois países

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) realiza no próximo dia 13 de outubro, a 28ª edição, dos Troféus Luso-Franceses que tem como objetivo incentivar as trocas comerciais entre Portugal e França, distinguindo o esforço e o sucesso obtidos pelas empresas no desenvolvimento de estratégias e investimentos em ambos os mercados. Criados em 1993, estes troféus têm vindo a distinguir as empresas que, pelo investimento feito em várias áreas de atividade, têm contribuído para o reforço da ligação económica, política e social entre Portugal e França. As inscrições encerraram no passado dia 20 de setembro, cabendo as escolhas das melhores empresas sediadas em Portugal e em França a um júri independente, constituído por representantes de entidades portuguesas e francesas como a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), conselheiros do comércio exterior e empresários.

Em declarações ao Jornal Económico (JE), Arnaud Havard, Administrador da Rubis Energia Portugal e um dos membros do júri, considera que os troféus da CCILF “representam um símbolo da força das relações comerciais entre as empresas francesas e portuguesas. Em particular, permitem que a comunidade económica se reúna a cada ano e celebre os sucessos empresariais (investimentos, startups, iniciativas no âmbito da responsabilidade social e ambiental. Sobre a evolução empresarial entre Portugal e França desde 1993, o responsável salienta que a integração europeia conduz necessariamente à convergência entre o tecido empresarial dos dois países. “Os investimentos cruzados são cada vez mais significativos e, no Conselho de Administração da CCILF, interessa-nos não só a presença de empresas francesas em Portugal, mas também a presença de empresas portuguesas em França”, refere.

Por seu turno, Armando Gomes, presidente da Lauak Portuguesa – Indústria Aeronáutica, Lda e também membro do júri, refere ao JE que estes troféus são “o culminar de todo o trabalho feito pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa a facilitar e incentivar as trocas comerciais entre Portugal e França, distinguindo o esforço e o sucesso obtidos pelas empresas. É nestas soirées que a Câmara traz para a ribalta dezenas de empresas que contribuem para que a relação comercial entre os dois países continue de crescer”.

Abordando os quase 30 anos de negócios entre ambos os países, o responsável destaca a última década, na qual as trocas comerciais aumentaram de forma considerável. “De 2014 a 2021 as exportações de Portugal para França aumentaram de 65% e as francesas para Portugal aumentaram também de 60%. Em 2021 a França foi o segundo maior investidor estrangeiro em Portugal. Muitas empresas francesas criaram filiais em Portugal: a minha, Lauak Portugal, seguida de Mecachrome, Airbus, Airbus ATLANTIQUE e muitas mais. Há uma grande evolução empresarial entre os dois países em todos os setores da Indústria, do comércio e serviços”, realça.

Outro dos membros do júri é Francisco Campilho, administrador-delegado da Victoria Seguros, que destaca que estes troféus “têm permitido demonstrar a vitalidade e o fortalecimento das ligações entre os dois países e que se tem vindo a acentuar nos últimos anos. Consegue-se assim o reconhecimento público das empresas portuguesas com ligação ao mercado francês e também das francesas ao mercado português nas várias categorias que vão desde o investimento à inovação, passando pelo desenvolvimento sustentável, a exportação, com destaque para as PME e para as startups”, realça.

O responsável sublinha que nos que nos últimos 30 anos “as relações económicas não só aumentaram como se aprofundaram. Por outro lado, a crescente presença de emigrantes franceses em Portugal tem também contribuído para o estreitamento das relações entre os dois países”, explica.

Um dos prémios a ser entregues na gala que vai decorrer no Hotel Palácio Estoril, e que será presidida pelo secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, é o troféu do júri, que distingue a melhor entre as melhores empresas. Para Armando Gomes, este prémio é dado a dois tipos de empresas: as que se apresentam “com um projeto ‘coup de coeur’, em que deixamos de ser analistas e primamos a emoção”, e as empresas que “pela sua dimensão o seu historial ganharia qualquer dos troféus a que se candidatasse”.

Por sua vez, Arnaud Havard, explica que existe um debate entre os membros do júri para avaliar se existe uma candidatura que reúna um consenso para a atribuição deste troféu. “A justificação difere de ano para ano: valorização de uma iniciativa social, destaque a uma empresa que se diferenciou, reconhecimento de uma área de atividade, etc”, refere.

Já Francisco Campilho defende que este troféu é o “reconhecimento especial de uma empresa que se vai tornando evidente ao longo do processo de análise e seleção dos finalistas. É uma empresa que se destaca de tal forma das restantes candidaturas, pelo caso que apresenta ou pela forma como o faz, que tem de ser premiada de forma especial. Foi assim que foi criada esta categoria, que nem todos os anos é atribuída”, conclui.