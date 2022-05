Presente e futuro da energia em debate amanhã no Centro Cultural de Belém

O presente e o futuro da energia serão debatidos amanhã, sexta-feira, na conferência ‘Os novos desafios da Energia’, organizada em conjunto pela Goldenergy e o grupo Axpo, que tem o Jornal Económico como media partner.

Com início agendado para as 15h15 no Centro Cultural de Belém (CCB), o evento contará com a presença do Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, e do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, que irá abordar a geostratégia e o futuro da energia.

O presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Pedro Vermelho, está entre os oradores da conferência, tendo sido convidado a comentar o cenário de uma futura crise energética mundial.

Numa nota enviada à imprensa, a organização indica que a conferência “tem como objetivo promover o debate sobre o presente e o futuro da energia e as suas implicações socioeconómicas, especialmente na atual situação geoestratégica global”.

O novo paradigma da energia será igualmente debatido num outro painel, integrado por Ricardo Nunes, presidente da Associação dos Comercializadores de Energia (ACEMEL); Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e Rui Shantilal, especialista em cibersegurança, Professor da Universidade Católica e Managing Partner da Integrity.

“Os desafios da energia verde. Tributação, descarbonização, benefícios para o consumidor” é o tema do painel que contará com Pedro Amaral Jorge, Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN); Ignacio Soneira, Managing Director da Axpo Iberia e Francisco Ferreira, presidente da Associação Ambientalista Zero.