Presidente argentino na Europa com reservas de gás ‘no bolso’

Alberto Fernández chegou ao poder em 2019 pela mão da ex-presidente (e viúva de outro ex-presidente) Cristina Kirchner, sua atual e poderosa adversária política – que nos últimos meses tem tentado acabar com a vida política do seu pupilo. Fernández tenta sobreviver às punhaladas da sua ex-amiga, ao mesmo tempo que quer dar um novo impulso à economia – na tentativa de aliviar o cerco que o FMI faz há mais de dois anos à sua dívida externa e à ausência de reformas eficazes.

Nesta vertente, Fernández não tem andado bem: poucos dias antes da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, o presidente argentino foi a Moscovo (tal como fez o seu homólogo brasileiro) jurar fidelidade à condição de país preparado para serviu de hub aos investimentos russos na América Latina. A Casa Branca entrou em delírio, e Alberto Fernández acabou por ter de viajar até Washington para assinar novo acordo com o FMI, mas tendo sido a administração norte-americana (principal acionista do Fundo) a impor essa deslocação para ter oportunidade de lhe ‘puxar as orelhas’ ao vivo.

Desta vez, o presidente argentino decidiu ser mais canónico: está em viagem na Europa (Paris, Madrid e Berlim), na tentativa de encontrar clientes para as reservas de gás natural argentinas. Não terá com certeza de procurar muito.

“A pandemia, muito dura em toda a América Latina, e o acordo com o FMI acrescentaram tensão numa altura crítica e a oposição está a ganhar força nas sondagens”, disse Fernández em entrevista ao jornal “El Pais”.

A viagem “é o produto da preocupação com a guerra na Ucrânia e suas consequências em todo o mundo, inclusivamente na Argentina. Os preços dos alimentos sobem e já começam a faltar. Pareceu-me necessário falar com Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Pedro Sánchez, [chanceler alemão, presidente francês e chefe de Estado espanhol, respetivamente] com quem temos uma visão comum do que está a acontecer no mundo. Passei em algumas coisas que podem ser úteis”.

O presidente argentino recordar que o seu país “tem uma reserva de gás muito importante na região de Vaca Muerta, onde estamos a desenvolver um projeto de liquefação para exportação, e a Espanha tem 30% das fábricas de regaseificação na Europa. Pode ser uma grande oportunidade para a Espanha participar na construção desta fábrica”.

Na entrevista, Alberto Fernández não se atrapalhou com a questão russa. Questionado sobre se estaria arrependido da sua viagem a Moscovo, afirmou: “como posso arrepender-me? Não fui ver Putin por causa da guerra, fui vê-lo porque a Argentina precisa de investimentos e a Rússia manifestou interesse em investir. Dias depois também falei com o presidente chinês Xi Jinping”, esclareceu.