Presidente da Assembleia da Madeira considera que região tem potencial para ser destino de rodagem de séries de televisão e filmes

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, considera que a região tem potencial para ser um destino para a rodagem de séries de televisão e filmes.

“Temos todas as condições climáticas, de beleza natural, de mar e de terra para ter mais esse nicho de mercado turístico”, disse o presidente da Assembleia Regional, durante a rodagem da série “Abandonados”, a convite do realizador português Francisco Manso, acompanhado da esposa Ana Vieira.

A produção envolve mais de uma centena de profissionais, e 28 atores madeirenses.

O realizador, Francisco Manso, destacou o apoio do executivo da Madeira, das Câmaras Municipais e da Assembleia Legislativa da Madeira, a esta “série complexa e histórica”, sublinhando que se trata de um investimento com reflexos positivos na economia regional e na promoção da Madeira e do Porto Santo.

“A Madeira tem condições extraordinárias de beleza natural. A zona da Laurissilva serve para fazer qualquer floresta do mundo. Acho que a Madeira tem que valorizar isso, porque o cinema e a televisão não podem ser vistos apenas como apoios a fundo perdido. Isto tem retornos e tem gastos diretos na economia local (Hotéis, refeições, aluguer de carros, etc…). Havendo apoios os produtores também se interessam mais, vêm mais e os retornos são evidentes”, referiu Francisco Manso.

A série “Abandonados” passa-se na Segunda Guerra Mundial. Retrata a ocupação nipónica de Timor-Leste e a resistência que o exército japonês encontrou, sendo esta uma história de luta, sofrimento e também amor. “É bom que os portugueses saibam exatamente o que se passou, no ano em que se comemoram os 20 anos da independência de Timor”, disse Francisco Manso.