Presidente da Assembleia da Madeira defende Lei de Finanças Locais dos municípios que tenha em conta realidade das regiões autónomas

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defendeu, esta sexta-feira, uma Lei de Finanças Locais dos municípios com outros critérios, que tenha em conta as realidades das ilhas da Madeira e dos Açores, nomeadamente com os custos acrescidos que têm, face à insularidade e ultraperiferia.

“Se, esta semana, a União Europeia lançou, e bem, uma nova Estratégia para as suas Regiões Ultraperiféricas, adaptando as suas políticas comuns e os seus programas financeiros às realidades destes territórios, então é tempo de o Estado seguir o mesmo caminho e adaptar as suas políticas públicas às especificidades dos Municípios atlânticos, majorando as transferências financeiras e cuidando melhor da coesão social e territorial de todo o Portugal”, destacou.

José Manuel Rodrigues falava na sessão solene comemorativa do 108.º aniversário da fundação do Município da Ribeira Brava, onde deu conta das crescentes competências das autarquias, substituindo-se muitas vezes aos governos.

“Muitas vezes, em épocas de crise financeira e de dificuldades, como ainda agora aconteceu com a pandemia, foram os Municípios e as Juntas que se chegaram à frente, e perante a ausência ou lentidão dos Governos, se perfilaram e responderam de forma pronta e eficaz aos problemas e

carências das famílias e das empresas”, salientou.

“Nalguns casos, ultrapassando mesmo as suas competências, foram as autarquias que levaram as primeiras ajudas sociais às pessoas e os primeiros apoios financeiros ao comércio, reduzindo o impacto dos confinamentos e dos condicionamentos impostos às nossas comunidades”, vincou, acrescentando que este contributo foi decisivo para minimizar as consequências da pandemia no funcionamento do mercado de trabalho e para contribuir para a recuperação económica.

O Presidente da Assembleia madeirense diz até que mesmo em situações de normalidade, as Câmaras e as Juntas de Freguesia têm vindo a substituir-se às administrações públicas central e regional na realização de determinadas obras, na prestação de alguns serviços e na concessão de apoios aos cidadãos.

“O problema é que, muitas vezes, este trabalho é feito com recursos próprios, uma vez que o Estado, em diversas ocasiões, não exerce os seus poderes e deixa-o para as Câmaras, mas esquece-se de transferir as correspondentes verbas, para que essas competências sejam exercidas”, frisa.

“Desde a segurança pública à economia, do fisco até aos transportes públicos, do turismo à cultura, da qualidade das praias até à manutenção de espaços florestais, da natalidade ao envelhecimento, da educação à prestação de alguns cuidados de saúde, da habitação ao combate à pobreza, dos apoios sociais até à integração de emigrantes e imigrantes, tudo é exigido às Câmaras, sem que estas disponham dos meios financeiros para responder às necessidades e ambições dos seus cidadãos”, salienta.

José Manuel Rodrigues realça que o resultado é que os Municípios são obrigados a fazer cada vez mais, com menos dinheiro, mesmo o que não está sob a sua alçada, o que, acredita, pode pôr em risco o cumprimento por parte das autarquias das suas verdadeiras tarefas.