Presidente da Assembleia da Madeira pede estratégias conjuntas para travar efeitos da crise

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, pediu estratégias conjuntas para travar os efeitos de modo a travar as subidas dos preços e dos juros, perante as consequências da pandemia e da guerra.

“Compete aos Governos, aos Parlamentos e aos Municípios estarem atentos a esta realidade e usarem todos os instrumentos ao seu dispor, nomeadamente os fiscais, para minimizarem as consequências desta estagflação, em especial na vida daqueles que têm menos rendimentos e são mais carenciados, e das pequenas e médias empresas que sobrevivem com imensos sacrifícios”, disse José Manuel Rodrigues durante a sessão solene do Dia do Município de Machico, que se assinalou nos Jardins do Solar do Ribeirinho.

“A designada estagflação que já vinha a germinar com a pandemia, com paralisia económica, preços a disparar e juros a aumentar, pode ganhar uma outra dimensão, se esta guerra se prolongar, e ameaça o crescimento económico que se previa para os próximos anos”, reforçou o presidente da Assembleia Regional.

José Manuel Rodrigues salientou que esta realidade já é sentida pelos trabalhadores que têm visto “o seu poder de compra diminuir face ao aumento de preços dos bens essenciais, é verificada pelas famílias quando estas se debatem com prestações mais altas de crédito de habitação e é registada pelas empresas que se confrontam com o crescimento dos custos dos combustíveis e das matérias-primas”.

O presidente da Assembleia Regional considerou que existem razões para preocupação “pois, ainda agora nos reerguíamos de uma crise sanitária que provocou ruturas no tecido económico e social e já corremos sérios riscos de cair numa nova situação de dificuldade para as famílias e as empresas”.

Contudo José Manuel Rodrigues salienta que há também boas notícias “designadamente a recuperação a que se assiste nos diversos setores económicos da Madeira e do Porto Santo, especialmente no turismo, no imobiliário, nos serviços e nas empresas tecnológicas”.

José Manuel Rodrigues diz que se se conseguir “manter esta retoma, se aplicarmos bem, e com caráter reprodutivo, as elevadas verbas do Programa de Recuperação Económica e Resiliência; se alcançarmos uma boa execução do novo Quadro Comunitário de Apoio 2023-2030; se a União Europeia der corpo e músculo à nova Estratégia para as Regiões Ultraperiféricas, então, há fundadas esperanças de que podemos lançar um novo período de prosperidade e desenvolvimento nas nossas ilhas”.

O presidente da Assembleia Regional sublinhou que o desafio de iniciar um novo ciclo de progresso na nossa Região, exige uma “grande articulação” entre Governo e autarquias, empresas e trabalhadores, instituições e famílias, “para que esse ciclo venha a representar um salto qualitativo nos nossos níveis de vida, redistribuindo com mais justiça a riqueza criada, criando emprego qualificado e mais bem remunerado, e gerando novas oportunidades para todos”.