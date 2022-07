Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira protesta contra “centralismo” que “retira poderes e usurpa bens” da Região

No dia da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), o seu Presidente, José Manuel Rodrigues, frisou que há uma Madeira antes e uma Madeira depois da autonomia, vincando que “valeu a pena a autonomia” e que “fez toda a diferença serem os madeirenses a governarem as suas ilhas e a traçarem o seu destino”. No entanto, frisou que “hoje é também dia de voltar a protestar contra o centralismo que nos retira poderes e usurpa os nossos bens”.

“Se dúvidas houvesse sobre a necessidade de lutarmos por mais autonomia na Constituição da República, a nega dos últimos dias do Tribunal Constitucional a uma gestão partilhada dos mares da Madeira e dos Açores pelas Regiões Autónomas e pelo Estado veio confirmar que, nas mais altas instituições da Nação, há pessoas que não percebem o que é a autonomia, ou então desconfiam dos seus órgãos de Governo próprio, e isso é inaceitável”, destacou.

Nesse sentido, José Manuel Rodrigues salientou que a luta pela autonomia é uma luta de todos os dias, em tributo aos que a conquistaram, mas sobretudo em razão da vida das novas gerações.

José Manuel Rodrigues defende criação de pacote de benefícios para jovens que queiram regressar à Região

No discurso, o Presidente da ALRAM realçou que é necessário incentivar a requalificação dos jovens, nomeadamente os licenciados, que não encontram emprego nas suas áreas.

“Não é aceitável que um jovem licenciado esteja como precário durante uma década, ou mais, a ganhar um pouco acima do salário mínimo, sem possibilidade de construir família e de ter uma vida com segurança”, referiu, acrescentando que esta não é uma realidade apenas do sector privado. “Veja-se o que se passa com os jovens licenciados que entram como técnicos superiores da

administração pública a ganhar pouco mais de mil euros e que marcam passo, durante anos, para progredir na carreira e ter melhores vencimentos” completou.

“Esta situação tem de ser revista, sob pena de continuarmos a financiar os estudos dos nossos jovens e, depois, vê-los partir, dando o melhor das suas competências a outros países e perdendo a Madeira a sua juventude e os seus talentos”, apontou ainda.

José Manuel Rodrigues acredita que perante o crescimento económico da Região e as necessidades da economia, haverá, em breve, condições para fazer regressar à Região uma boa parte dos milhares de jovens que saíram da Madeira e do Porto Santo para trabalharem noutras paragens e que, agora, pretendem retornar à sua ilha.

Apesar de salientar ser “de inteira justiça” o Estado aplicar o Programa Regressar na Madeira e nos Açores, José Manuel Rodrigues entende que a Região pode ir mais longe através da criação de um pacote de benefícios para os jovens que decidam voltar às suas terras.

“Isso impõe uma valorização dos salários, numa convergência entre os sectores público e privado, isenções fiscais nos primeiros anos de trabalho, habitação a custos acessíveis e apoios à sua integração na comunidade regional”, defendeu.

Ao mesmo tempo, o Presidente da Assembleia madeirense realçou que é necessário encontrar um futuro para os jovens desempregados, apontando que 27% dos desempregados na Região têm entre 16 e 34 anos.