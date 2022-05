Presidente da Câmara do Funchal destaca importância da Madeira aproveitar as verbas do PRR para a transição digital

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, destacou a importância da Madeira aproveitar os cerca de 230 milhões de euros que terá disponível no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a transição digital, durante a abertura da 5ª conferência “Inovação e Futuro”.

O autarca sublinhou que para que a região e o Funchal continuem à “frente”, em termos tecnológicos, é preciso aproveitar as verbas do PRR para a transição digital, que representam cerca de 26% dos mais de 700 milhões de euros que a região vai receber.

Pedro Calado sublinhou a importância que os fundos comunitários têm tido para a região. O autarca disse que a região já recebeu mais mil milhões de fundos europeus, “num total de quase seis mil milhões, do que das verbas recebidas via transferências do Orçamento de Estado”.

O presidente da Câmara do Funchal sublinhou que na área da inovação o Funchal é uma cidade “moderna, desenvolvida, que está preparada para os jovens”.

O autarca disse também que no projeto do antigo Matadouro juntou-se a componente de centro cultural à inovação, ciência e tecnologia, dando destaque também à juventude.

Pedro Calado referiu ainda a “visão estratégica e “o trabalho de casa, muito bem preparado”, feito pela região, e em concreto pelo executivo regional, de modo a preparar a Madeira para os desafios do mundo digital.