Presidente da EDP exige licenciamentos mais rápidos nas renováveis e defende “estabilidade” no sector

O presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell de Andrad, defendeu esta sexta-feira licenciamentos mais rápidos de projetos de energias renováveis.

As declarações tiveram durante a cerimónia e inauguração da central solar flutuante na barragem do Alqueva, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e do secretário de Estado da Energia, João Galamba.

“Licenciamento ágil, investimento nas interligações e nas redes”, pediu Miguel Stilwell de Andrade. “Os projetos podem demorar cinco anos ou mais a desenvolver-se: é muito tempo”, afirmou, defendendo uma maior digitalização dos processos, deferimentos tácitos e um balcão único.

O gestor destacou que as “renováveis são mais baratas” e que chegou o momento de “acelerar a dependência energética”. Destacou que as renováveis são mais baratas do que produzir a partir de gás natural, combustível fóssil cujos preços dispararam depois da invasão russa da Ucrânia.

“Portugal tem sido um ótimo exemplo de produção das renováveis”, afirmou, mas defendeu “estabilidade regulatória, legislativa e fiscal” no país numa altura em que se tem falado na Europa de taxar os lucros extraordinários e em Espanha foi criada uma nova taxa sobre o sector.

O Alqueva é a maior central solar flutuante em barragem da Europa. Depois do projeto-piloto na barragem do Alto Rabagão, a EDP inaugura agora uma central com maior escala, com uma potência de quatro megawatts (MW).

A infraestrutura localizada no maior lago artificial da Europa ocidental vai contar com um total de 12 mil painéis, numa área com o tamanho de quatro campos de futebol.

Por ano, vai produzir 7,5 gigawatts, o suficiente para abastecer 1.500 lares, cerca de 25% das famílias da região.

Por estar assente em água, que refresca mais os painéis, esta central pode ser 11% mais produtiva.

Os flutuadores desta central foram criados pela Corticeira Amorim e o fabricante espanhol Isigenere, tendo por base um novo compósito de cortiça e que será testado pela primeira vez num projeto de produção de energia renovável.

Mas já há outro projeto na calha: a EDP ganhou em abril deste ano o direito para construir outra central solar flutuante com 70 megawatts também no Alqueva, no âmbito do leilão de solar flutuante em Portugal.

O projeto total conta com 154 megawatts de energias renováveis incluindo 70 MW de solar PV flutuante e, adicionalmente, 14 MW de sobreequipamento solar e hibridização de 70 MW de capacidade eólica.

Este projeto tem “data de entrada em operação prevista para 2025, sendo um exemplo claro da criação de valor através da hibridização de tecnologias renováveis e da otimização da capacidade de ligação à rede elétrica”, segundo disse a elétrica a 5 de abril.

“O sucesso da EDP reforça o seu perfil de baixo-risco e estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos e com visibilidade de longo prazo, promovendo a aceleração da transição energética e a descarbonização da economia”, segundo a empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade.

Quando estiver concluído, este “será o maior projeto de solar flutuante no mundo”, nas palavras do secretário de Estado da Energia, João Galamba.