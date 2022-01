Presidente da FIFA sugere que Mundial a cada dois anos pode impedir “migrantes de morrerem no mar”

O presidente da FIFA sugeriu que a realização do campeonato do mundo de futebol de dois em dois anos pode impedir “os africanos de morrerem no mar”. As declarações que estão a causar polémica foram feitas na quarta-feira, quando Gianni Infantino discursou no Conselho Europeu, sobre a sua estratégia para o futuro do futebol.

“Temos de melhorar, de encontrar maneiras de incluir todo o mundo. Dar esperança aos migrantes para que não precisem de atravessar o Mediterrâneo para encontrarem, não uma vida melhor, mas sim a morte no mar. Temos de dar oportunidades e dignidade, não caridade, para o resto do mundo poder participar”, afirmou o líder da FIFA.

Comentários que mereceram a reação de Ronan Evain, responsável pela Football Supporters Europe, através do Twitter. “Até onde descerá Infantino? Instrumentalizar a morte no Mediterrâneo para vender o seu plano megalómano deixa-me sem palavras”.

Também Tony Burnett, diretor da Kick Out, uma organização que luta contra o racismo no futebol pronunciou-se sobre as declarações de Infantino.

“É completamente inaceitável sugerir que um Mundial de dois em dois anos, predominantemente implementado para dar lucro à FIFA, possa ser a solução para os migrantes que arriscam as suas vidas, por vezes deixando para trás os seus países desfeitos pela guerra, em busca de uma vida melhor”, afirmou ao jornal “The Guardian”.

Face a tudo isto, Gianni Infantino, acabou mais tarde por esclarecer que as suas declarações “parecem ter sido mal interpretadas e retiradas do contexto”.