Presidente da Galiza eleito líder do Partido Popular e posiciona-se como alternativa ao governo de Sánchez

O presidente da Galiza foi eleito como novo líder do Partido Popular (PP) espanhol. Alberto Núñez Feijóo vai assumir-se como alternativa ao governo de esquerda de Pedro Sánchez e vai tentar levar a direita ao poder nas próximas eleições legislativas, marcadas para 2023.

Feijóo contou com o apoio de 98% dos delegados no XX Congresso Nacional do PP. O presidente da Galiza era o único candidato nas eleições do partido e vai agora suceder a Pablo Casado.

“Vim aqui para ganhar e para governar. Se não, não tinha vindo”, afirmou o novo presidente do PP na última declaração pública em Sevilha antes de ser eleito.

Hoje, Alberto Núñez Feijóo posicionou-se, naturalmente, contra o governo de esquerda. “Estamos aqui para oferecer aos espanhóis viabilidade, um rumo e uma alternativa ao governo atual”, disse depois de ser eleito.

“Espanha merece mais do que um governo trunfalista, que pensa que o que sai é sempre culpa dos outros”, referindo-se à coligação do Partido Socialista (PSOE) com o Unidas Podemos (extrema-esquerda), que garantiu a viabilidade de Pedro Sánchez no cargo.

Atualmente com 60 anos de idade, Núñez Feijóo é considerado um político veterano e moderado nas suas políticas. O atual líder do PP obteve quatro maiorias absolutas consecutivas na Galiza e conseguiu conter os avanços do Vox (extrema-direita) na comunidade.