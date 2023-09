O presidente da Iniciativa Liberal vai visitar o Centro de Saúde do Bom Jesus e a Loja do Cidadão durante a sua passagem pela Madeira.

11 Setembro 2023, 07h02

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, vai estar na Região Autónoma da Madeira, para o início da campanha eleitoral, com iniciativas políticas marcadas para esta segunda-feira e terça-feira.

As iniciativas políticas começam esta quinta-feira com uma visita ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, pelas 08h00.

A força partidária, relativamente à Saúde, sublinha que defende a reorganização dos Cuidados de Saúde Primários com base na constituição de Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS), “maximizando os recursos partilháveis comuns, assim como considera fundamental apostar nos cuidados primários no domicílio do paciente, principalmente em áreas rurais”, e também a promoção de cuidados comunitários e domiciliários, especialmente no caso de doentes crónicos.

Para esta segunda-feira, pelas 17h00, o partido tem uma ação de campanha junto ao centro Comercial Anadia, e pelas 19h00 estará na Festa do Vinho, na Praça do Povo.

Para terça-feira o presidente da Iniciativa Liberal realiza uma ação de campanha na Loja do Cidadão, no Funchal, pelas 09h00.

A força partidária salienta ser fundamental aumentar os rendimentos líquidos das famílias e das empresas, assim como ao nível de transparência na política.

“A Região Autónoma da Madeira merece mais do que tem tido nestes últimos anos e será com o Liberalismo que será possível ter uma região mais moderna, com oportunidades para todos”, considera o partido.

Nesse sentido a força partidária reforça que tem propostas que têm por objetivo recuperar o poder de compra das famílias e a liquidez das empresas, “através da redução do IRS e do IRC para os mínimos legais possíveis”.