O Presidente diz não saber se existe uma folga maior de orçamento para ser aplicado nas medidas, sublinhando que “só o Governo sabe se tinha folga para mais e até onde quer ir”.

7 Setembro 2023, 18h36

O Presidente da República marcou presença na inauguração do percurso ribeirinho de Loures e foi questionado, pelos jornalistas, sobre as medidas que o Primeiro-Ministro apresentou ontem, salientando que “todas as medidas anunciadas pelo primeiro ministro são importantes, para a juventude, para as idades intermédias e para as pessoas de terceira idade”.

“No lançamento da vida profissional é importante um IRS com um regime atrativo, há uma série de medidas que são importantes, e uma das coisas que acho boa em setembro são as reentrés partidárias, porque as medidas estão ligadas ao orçamento de estado, mas é aquilo que setembro tem de bom; é ver sinais de esperança para o futuro”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente diz não saber se existe uma folga maior de orçamento para ser aplicado nas medidas, sublinhando que “já sabem que temos uma diversidade de fundo, o primeiro-ministro é sempre mais otimista do que eu Eu baixo sempre as expectativas e o primeiro ministro coloca a fasquia sempre muito alta. Ele lá sabe, se tem orçamento para isto e até onde pode ir”.

Relativamente à medida de continuação do IVA Zero, Marcelo afirma que por “pequena que seja a diferença que introduz, a pequena diferença em quem tem muito pouco, faz a diferença”.

As medidas apresentadas pelo primeiro-ministro ontem vêm numa altura em que se aproximam eleições, sendo que estas podem ser encaradas como uma forma de “dar jeito” ao partido do Governo para angariar votos. “Que dão jeito em termos eleitorais dão. Outros partidos também anunciaram medidas e propostas, é evidente que quando se aproximam as eleições e nós temos já uma daqui a 20 dias e outra daqui a 8 meses, aí o português aguça o seu olhar para ver se pode ser um bocadinho mais”, salientou o Presidente da República.

Marcelo afirma que não existe qualquer tipo de quezília entre São Bento e Belém, sublinhando que “desde o inicio tenho esse principio… não ter querelas institucionais com qualquer órgão de soberania, autárquico, regional. Não faz sentido, primeiro porque relações entre instituições são relações entre instituições, e segundo lugar o que interessa nestas coisas é a colaboração institucional”.