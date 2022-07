Presidente da UEFA vai estar em Portugal em setembro para Fórum da FPF

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) organiza a 5 e 6 de setembro o “Football Talks 2022”, um fórum que irá decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras e que irá contar com a presença de figuras de renome do futebol europeu e mundial como Aleksander Ceferin, presidente da UEFA e Luís Figo, antigo internacional português.

Este fórum propõe-se refletir no futuro do futebol, com 2030 como horizonte estratégico (baseado no plano estratégico da FPF apresentado no final de abril deste ano e que será abordado neste evento). Como será o futebol em 2030? Que grandes forças mudarão o futebol? Que peso terá a tecnologia no desenvolvimento do jogo? Que novas receitas poderão introduzir diferentes soluções de financiamento? Qual a ambição do futebol português até ao final da década? Este são alguns dos motes para a discussão.

Para além do Aleksander Ceferin e Luís Figo, este evento vai contar também com a presença de Nasser Al-Khelaifi, Presidente do Paris Saint-Germain e empresário catari, CEO do Fundo de Investimentos QSI, que fará a primeira preleção do congresso, abordando o “Futuro do Futebol”.

Fernando Gomes, presidente da FPF; Ana Catarina Mendes, ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares; Tiago Craveiro, conselheiro estratégico do Presidente UEFA e do Gabinete Executivo; Michele Uva, Diretor UEFA de Futebol e Responsabilidade Social e ex-CEO da Federação Italiana; Mónica Ferro (Diretora do gabinete de Genebra do Fundo das Nações Unidas para a População), Nadine Kessler (Diretora UEFA para o Futebol Feminino, antiga internacional alemã, Bola de Ouro FIFA 2014), José Manuel Constantino (presidente do Comité Olímpico de Portugal) e Paulo Frischknecht (presidente da Fundação do Desporto) são outros oradores confirmados, num lote que ainda será alargado.

Após a divulgação pública do Plano Estratégico para 2030, neste fórum serão debatidos temas relacionados com os cinco pilares estratégicos identificados pela FPF até ao final da década: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento, Sustentabilidade do Ecossistema.

Investigadores e dirigentes com pensamento sobres estes grandes temas irão apresentar e discutir assuntos relevantes e emergentes em áreas como a Qualidade do Jogo e Jogador, Tecnologia, Esports, Novas Fontes de Receita, Infraestruturas, Geografia das Competições, o Feminino, Inovação, Causas Sociais e Ambientais, Integridade e Inclusão.