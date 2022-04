Presidente do Conselho Europeu e presidente ucraniano já se reuniram em Kiev

O presidente do Conselho Europeu surpreendeu ao visitar várias cidades ucranianas bombardeados pelos russos esta manhã, enquanto ao início da tarde se encontrou com Volodymyr Zelensky na capital ucraniana.

“O presidente do Conselho Europeu Charles Michel hoje em Kiev. Sanções contra a Rússia, defesa e apoio financeiro para a Ucrânia e respostas ao questionário sobre o cumprimento dos critérios da UE”, lançou o presidente ucraniano no Twitter durante o encontro.

“Obrigada por um encontro significativo e em solidariedade com o povo!”, lê-se na publicação de Zelensky, acompanhada com um vídeo do encontro.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1516777545546489872

Sem grandes palavras, o presidente do Conselho Europeu e o presidente ucraniano trocaram um aperto de mão prolongado e um abraço de poucos segundos. No vídeo partilhado por Zelensky no Twitter, é possível perceber que os dois líderes tiveram oportunidade para falar durante uns minutos a sós antes das comitivas se juntarem à sala.

A presença de Charles Michel na Ucrânia era esperada há alguns dias, uma vez que o porta-voz da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu que os dois líderes iriam visitar o país europeu afetado pela invasão russa.

Além de Kiev, Charles Michel escolheu visitar a cidade de Borodyanka, destruída pelo exército e por mísseis russos. A visita relâmpago do presidente do Conselho Europeu foi comandada pela vice-primeira-ministra, Olga Stefanishyna, que se serviu de um casaco militar com a sua identificação.

“Tal como em Bucha e em muitas outras cidades na Ucrânia, a História não esquecerá os crimes aqui cometidos”, afirmou Charles Michel no Twitter, acrescentando que “não haverá paz, sem justiça”.

In Borodyanka.

Like Bucha and too many other towns in #Ukraine

History will not forget the war crimes that have been committed here.

There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022