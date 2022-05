Presidente do Conselho Europeu teve de abrigar-se depois de ataque com mísseis na Ucrânia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, viajou de surpresa para Odessa, no sul da Ucrânia, para um encontro com o primeiro-ministro Denys Shmyhal, tendo sido forçado a encontrar um refúgio quando as forças russas atacaram novamente aquela cidade com mísseis.

“Os participantes tiveram de interromper a reunião para se abrigarem quando os mísseis atingiram novamente a região de Odessa”, revelou um funcionário da União Europeia, citado pela “Reuters”.

O político belga foi informado pelo Chefe da Marinha da Ucrânia sobre o ataque e dos danos causados pelos mísseis russos disparados do mar, testemunhando o terror e a destruição vividos naquela região desde que as forças militares do Kremlin invadiram a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro.

Volodymyr Zelensky, que se juntou à reunião por videoconferência, agradeceu a Charles Michel por visitar a Ucrânia na data de comemoração derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

“Estou muito satisfeito por hoje a União Europeia, ao mais alto nível, apoiar a Ucrânia numa altura em que as manifestações do nazismo, infelizmente, existem e estão a ser reavivadas”, disse o presidente da Ucrânia.

As partes discutiram “a importância de serem tomadas medidas imediatas para desbloquear os portos da Ucrânia para a exportação de cereais”, é salientou o presidente ucraniano.