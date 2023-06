O presidente da Assembleia da Madeira espera que esta “profunda injustiça” seja ultrapassada com uma revisão da Lei das Finanças Locais.

26 Junho 2023, 10h32

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, apelou a que o Estado faça uma discriminação positiva para os concelhos das ilhas e sobretudo para um município-ilha como o Porto Santo.

“É uma injustiça tratar de forma igual aquilo que é diferente. O que se exige é precisamente o contrário. Não só que se corrija a injustiça, mas que haja uma discriminação positiva para os concelhos das ilhas e sobretudo para um Município-ilha como é o caso do Porto Santo”, disse José Manuel Rodrigues durante a sessão solene comemorativa do dia do concelho do Porto Santo.

José Manuel Rodrigues espera que esta “profunda injustiça” seja ultrapassada com uma revisão da Lei das Finanças Locais.

“O Porto Santo vai ter de melhorar os seus pontos de atratividade e criar outros relacionados com a História da ilha, de que é um bom exemplo a ampliação do Museu de Colombo e ao alargamento às Descobertas, e vai ter de potenciar as suas reservas marinhas, a sua geologia, a arquitetura tradicional, a cultura e todo o património material e imaterial da ilha”, considerou o presidente do parlamento regional.

José Manuel Rodrigues disse que para se atingir esse propósito são necessários “outros meios financeiros de que a Câmara não dispõe porque o Estado continua a tratar o Porto Santo como mais um concelho, igual a tantos outros, esquecendo que se trata de um município de ilha, com outras exigências e custos acrescidos”.

O presidente da Assembleia da Madeira questiona como é possível “perceber que concelhos com metade da população desta ilha recebam o mesmo valor anual do Orçamento do Estado, pese embora não terem os custos de insularidade?”.

José Manuel Rodrigues destacou o Porto Santo como “um exemplo de constância e de firmeza contra o isolamento e o ostracismo”.