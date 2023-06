Em comunicado, o Parlamento Europeu diz que “é a primeira vez que um presidente de uma instituição europeia participa num debate com os líderes parlamentares, no plenário”.

16 Junho 2023, 09h48

A Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, está esta sexta-feira em visita oficial a Portugal, a convite do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. É a segunda vez que a Roberta Metsola visita o país.

Na manhã desta sexta-feira, Roberta Metsola reúne-se com o Presidente da Assembleia da República, no Palácio de São Bento, onde intervém depois no Hemiciclo.

Roberta Metsola vai fazer um discurso solene na Assembleia da República e participa no debate no plenário da Assembleia da República.

Em comunicado o Parlamento Europeu diz que “é a primeira vez que um presidente de uma instituição europeia participa num debate com os líderes parlamentares, no plenário”.

No início da tarde, Roberta Metsola participa no Conselho de Estado, a convite do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A reunião abordará as perspetivas sobre a atualidade da agenda europeia, a menos de um ano das eleições para o Parlamento Europeu.

O Parlamento sediado em Estrasburgo diz que “num registo informal, o programa inclui ainda um encontro com o Presidente da Câmara de Lisboa e ex-Comissário europeu, Carlos Moedas, no café A Brasileira, seguindo-se um passeio a pé até ao Largo de São Carlos. Este momento ocorre imediatamente após o debate na Assembleia da República”.

No final do dia, e a título privado, Roberta Metsola participa no Congresso da Juventude do Partido Popular Europeu, em Braga.