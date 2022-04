Presidente do STJ acusa Justiça de falta de concertação e defende reformas estruturais

Falta diálogo e concertação na Justiça para que se definam e concretizem objetivos, acusou, esta quarta-feira, 20 de abril, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Henrique Araújo, que defendeu a necessidade de uma reforma estrutural do sector, mesmo que obrigue à revisão da Constituição da República.

“Tem havido pouco diálogo, nenhuma concertação e muito distanciamento quanto aos objetivos a prosseguir”, afirmou Henrique Araújo, na intervenção que fez na cerimónia de início do ano judicial.

Araújo defende que as soluções para o sector devem ser construídas “em diálogo permanente” entre todos os agentes do sector e com a “participação de todos os profissionais forenses: magistrados judiciais e do Ministério Público, advogados, solicitadores e agentes de execução, oficiais de justiça e funcionários”.

Defendeu, também, que além de medidas de caráter conjuntural, há necessidade de alterações mais estruturais na Justiça. “Tem de haver abertura para uma alteração mais estrutural do modelo do sistema, mesmo que isso passe – como seguramente passará – pela revisão de algumas normas da Constituição”, afirmou.

Neste caso, a definição das reformas necessárias cabe aos agentes políticos e o presidente do STJ considera que o atual quadro político representa uma “oportunidade única para reformar o sistema de Justiça”.

“Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia acabasse por vencer”, avisou.

Henrique Araújo defendeu a necessidade de existir “qualidade legislativa”, porque as “as leis não se podem fazer com pressa, a rebate dos sinos”.

“Nenhum modelo de justiça resiste sem uma produção legislativa de qualidade”, acrescentou. Paralelamente, afirmou a utilidade de um programa de avaliação legislativa, “para medição do impacto das medidas adotadas em cada momento”.

Na sua intervenção, o presidente do STJ elogiou o contributo para o sistema do escrutínio que a comunicação social faz do trabalho feito pelos tribunais. “Ao noticiarem, com rigor e isenção, a atividade dos tribunais realizam, de facto, o melhor e mais importante escrutínio”, disse. “Esse escrutínio é fundamental”, acrescentou.

Pelo contrário, criticou a opinião, também veiculada pela comunicação social: “Menos virtuoso é o comentário jornalístico tecido sem base concreta ou científica, meramente intuitivo, servido com farta adjetivação e carregado de generalizações”, apontou.

Criticou, também, “as repetidas e descaradas violações do segredo de justiça”.

No final, manifestou preocupação com o “envelhecimento das magistraturas”, apontando que “a saída de magistrados do sistema não tem sido compensada anualmente com a entrada de novos magistrados”.

“É preciso intervir já, nomeadamente através da alteração da lei de acesso ao Centro de Estudos Judiciários e do reforço da sua capacidade formativa. Esta é, provavelmente, a questão mais candente, mais prioritária”, disse.