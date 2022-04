Presidente PS Madeira: “Temos de implementar medidas que promovam crescimento económico e emprego qualificado”

O presidente do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, considera, em declarações ao Económico Madeira, que a melhoria dos salários e a diminuição do risco da pobreza, na região, passa por medidas como a redução da carga fiscal, a alteração do modelo de desenvolvimento da Madeira, e também por políticas que promovam crescimento económico e geração de emprego qualificado.

O socialista diz não compreender como o Governo Regional da Madeira não faz uso daquilo que é a sua competência para reduzir os impostos.

A descida dos impostos iria aliviar essa questão da pobreza mas não iria resolver o problema dos baixos salários e do risco de pobreza ….

Nós temos de intervir nas duas vertentes. Por um lado criar condições, alterar o modelo de desenvolvimento económico e o nosso paradigma que tem sido seguido ao longo destas décadas que tem levado a este ciclo de empobrecimento e de baixos salários.

Nós temos a grande maioria da população da Madeira e do Porto Santo a viver com valores pouco superiores ao salário mínimo regional portanto com pouco mais de 700 euros.

Temos de implementar políticas que promovam esse crescimento económico e essa capacidade de gerar mais emprego qualificado, e gerar melhores salários por via dessas maiores qualificações.

E isso passa por valorizar os setores produtivos regionais, pela importância que o digital pode ter na criação desse emprego qualificado, porque na área do digital podemos competir com qualquer empresa ou produto ou serviço do género a nível mundial. Podemos exporta-lo para qualquer parte do globo. Podemos inclusivamente desenvolver bens e serviços na área do digital que sejam aplicados a setores com tradição na Madeira como é o exemplo do turismo.

Nada impede que na área da digitalização não seja desenvolvido um serviço que depois pode ser exportado e replicado a nível mundial aplicando aquilo que é o know how específico que nós temos num setor de atividade muito importante.

Podemos diversificar também pelo setor do mar como é natural e a importância da digitalização no mar e nos serviços quer sejam de shipping, quer sejam serviços associados as próprias alterações climáticas. Há todo um mundo de oportunidades por explorar a nível do setor do mar e essa é a primeira vertente. É alterarmos o nosso modelo de desenvolvimento, a estratégia que tem sido seguida para de facto criar este ambiente favorável ao crescimento, ao desenvolvimento sustentado da região e com isso ter emprego mais qualificado e pagar melhores salários.

Mas por outro lado e na vertente mais imediata temos de assegurar mais rendimento disponível mesmo tendo em conta aquilo que são os salários médios que existem atualmente. E como é que se dá maior poder de compra às pessoas de imediato? Aplicando o diferencial fiscal, aplicando taxas mais reduzidas de IRS onde nós apenas esgotamos o diferencial fiscal no primeiro e no segundo escalão. Nos outros cinco escalões não o fazemos. Reduzindo as taxas de IVA fazendo com que os consumidores tenham preços mais baixos quando adquirem bens ou serviços.

Tudo isto são medidas imediatas que devolviam rendimento às famílias, que permitiriam também maior nível de disponibilidade de tesouraria às empresas e com isso as empresas também podem optar por desenvolver novas atividades, gerar mais emprego, investir em inovação, e naturalmente isso teria um efeito positivo a médio/longo prazo.

E todo esse modelo depende daquilo que foram as opções do Governo Regional ao longo das últimas décadas, e daquilo que são ainda as opções do Governo Regional.

Quando nós assistimos nas últimas duas décadas, a duas crises, atravessamos duas crises, uma crise financeira, e agora uma crise em resultado da pandemia, e vemos que a nossa economia não foi capaz, num momento e noutro de ser suficiente resiliente e robusta para enfrentar essas crises.

Quando temos recursos como nunca existiram no passado quer do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) quer daqueles que virão do próximo quadro financeiro plurianual.

E vemos que as opções do Governo Regional relativamente aos projetos regionais do PRR são alocar todas as verbas em investimento público percebemos que não houve de facto uma mudança de política nem uma mudança daquilo que será a visão do Governo Regional para a região.

E assistimos a verbas para a transição digital para a administração pública mas não temos verbas para a transição digital das empresas, que permitiria precisamente desenvolver aquilo que eu referi anteriormente em termos de incorporação de digitalização, inovação, e com isso desenvolver novos serviços, novos setores de atividade que pudessem gerar esse emprego mais qualificado e melhores salários.

Como se poderia atrair essas pessoas que saíram da Madeira?

Com medidas como aquelas que temos referido. A questão da fiscalidade é fundamental. Ter a possibilidade como temos neste momento ao abrigo da nossa autonomia de reduzir os impostos sobre as empresas e as famílias é um grande atrativo a que se fixem cá e que desenvolvam a partir de cá as suas atividades.

Se nós olharmos para o Continente onde nós temos uma taxa de IVA de 23% e na região pudermos ter uma taxa de IVA de 16% percebemos o incentivo que poderá existir desde logo em se fixar cá, aprofundar mecanismos porque nesta lógica de produzir serviços no âmbito do digital que podem ser exportados para qualquer parte do mundo nós pudemos usar o CINM como uma plataforma para essas empresas.

E aqui teremos também uma taxa de IRC substancialmente inferior as que se verificam a nível nacional ou mesmo noutros territórios europeus.

Nós temos condições, não temos é por parte deste Governo Regional a estratégia para o implementar e não temos encontrado efetivamente evidências que haja sequer essa visão para o futuro da região.

Refere que da parte do Governo tem existido resistência em baixar o IVA dos combustíveis. Mas por exemplo na Assembleia da Madeira foi aprovada a baixa do IVA na eletricidade e gás. Como é que justifica estas diferenças de tratamento sobre o mesmo imposto?

Essa é outra das questões que nós não conseguimos compreender porque sempre que nós discutimos reduções de IVA, quer esta da redução da taxa de IVA sobre gás e eletricidade quer a redução de IVA sobre a restauração, que discutimos durante o período da pandemia, a posição da maioria PSD/CDS-PP na Assembleia da Madeira é favorável.

E sendo favorável é preciso notar que qualquer redução nas taxas de IVA nesses setores levará a uma redução da taxa de IVA da região.

E o PSD/CDS-PP votam favoravelmente essas propostas. Quando se discute aquilo que o Governo Regional pode fazer aqui, sem autorização da República, que é aplicar o diferencial máximo no IVA, reduzindo a taxa reduzida de 5% para 4%, a intermédia de 12% para 9%, e a normal de 22% para 16%, a maioria PSD/CDS-PP teima em não autorizar e diz que com isso perderemos receita tal como perdemos receita nas outras reduções.

E há de facto aqui uma posição que não se compreende por parte do Governo Regional que aprova medidas que dependem da Assembleia da República mas que tem mecanismos para aplicar essas reduções, no imediato, e não apenas num setor ou noutro, mas de forma transversal reduzindo as taxas de IVA incidindo sobre todos os bens e serviços e não o faz quando nós continuamos a ter uma região, que é a região mais pobre de Portugal, e a região onde os madeirenses e porto-santenses têm o menor poder de compra do país.

E não se compreende como o Governo Regional não faz uso daquilo que é a sua competência para reduzir os impostos.

Se voltarmos ao exemplo dos combustíveis é importante olhar aquilo que foram as declarações do secretário regional da Economia, Rui Barreto, que disse que na Madeira já não se podia baixar mais o imposto dos combustíveis porque já estava esgotado o diferencial fiscal no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).

E a verdade é que esgota no ISP mas não esgota no IVA, e não fala no IVA porque efetivamente não há vontade do Governo Regional em reduzir o imposto.

E é incompreensível esta bipolaridade do Governo Regional relativamente às reduções de IVA. E aquilo que temos defendido, independentemente de aprovarmos todas as medidas que foram apresentadas, ou todas as propostas que foram apresentadas na Assembleia da Madeira quer para reduzir o IVA da restauração em resultado da pandemia, quer para reduzir o IVA do gás e da eletricidade, nós defendemos uma baixa imediata e permanente de todas as taxas do IVA na região aplicando o diferencial fiscal máximo a exemplo do que já acontece nos Açores desde o ano passado onde foram reduzidos os impostos, e aplicado o diferencial máximo quer no IVA, quer no IRS, quer no IRC, sendo que na Madeira isto só acontece no IRC.

Edição do Económico Madeira de 1 de abril.