Prevenção rodoviária será área de “prioridade política” deste Governo, garante MAI

A prevenção rodoviária será uma área de “prioridade política deste Governo” para esta legislatura, disse hoje o ministro da Administração Interna, que adiantou que Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 2021-2030 “está a ser ultimado”.

“A primeira prioridade é mesmo a da aprovação – e haverá um período de aprovação e discussão pública – do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária 2021-2030, que está a ser ultimado e muito em breve será apresentado publicamente para efeito de discussão pública e de envolvimento da sociedade civil”, disse hoje o ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro.

O governante falava no decurso de uma operação de fiscalização da brigada de trânsito da GNR no âmbito da Operação Páscoa, que decorreu ao início da tarde junto às portagens da autoestrada do Norte (A1), que acompanhou juntamente com a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.

O ministro referiu que até ao final do ano haverá “mais de 80 ações de sensibilização nas estradas” para uma consciencialização dos cidadãos para comportamentos preventivos.

“É fundamental que todos em sociedade possamos contribuir para uma condução segura e uma condução segura é evitar o excesso de velocidade, é evitar conduzir quando se consomem bebidas alcoólicas, evitar estar ao telemóvel quando se está a conduzir. Seiscentos mortos [em média, por ano] na estrada em 10 anos é mais do que foram as vítimas mortais de uma guerra colonial que teve o país”, disse o ministro.

“É mesmo necessário estabelecer um grande compromisso, um grande pacto, na sociedade civil para tornar esta uma prioridade das nossas vidas”, acrescentou.

O tenente Rafael Visitação, do destacamento de trânsito da GNR do Carregado, disse aos jornalistas não ter ainda dados de balanço da Operação Páscoa, em curso desde segunda-feira, mas sublinhou que este fim de semana e até dia 18, último dia de fiscalização, esta força policial vai estar na estrada particularmente atenta a comportamentos de risco, apelando a que não se conduza com excesso de velocidade, a que não se use telemóveis e a que se preparem as viagens e se façam as pausas de descanso necessárias para evitar acidentes.