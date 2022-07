PRG Retail Group, dono da Prénatal, compra empresa de brinquedos Toys”R”Us

A Toys”R”Us Ibéria foi comprada pelos italianos da PRG Retail Group, diz a empresa em comunicado. Para a gestão da transação, a empresa que comprou foi aconselhada pelas equipas internacionais da E&Y e pela sociedade de advogados Uría Menéndez.

O valor do negócio não foi avançado.

“A PRG Retail Group anuncia a aquisição dos ativos da Toys”R”Us® Iberia, através das suas filiais em Espanha e Portugal e assegura a continuidade da famosa e renomada marca de propriedade da WHP Global”, lê-se na nota.

Com esta operação, o grupo italiano líder no setor dos brinquedos e produtos infantis, ativo na Península Ibérica desde 1963 com a marca Prénatal, sublinha o seu desejo de reforçar a sua presença nos dois mercados históricos e prosseguir com determinação a sua estratégia de crescimento na Europa.

“Esta aquisição, financiada inteiramente pelos recursos internos da empresa, levará a PRG Retail Group a consolidar a sua posição em ambos mercados com ativos valiosos e uma rede com elevado potencial de desenvolvimento de 46 lojas, das quais 35 estão localizadas em Espanha e 11 em Portugal, sites de e-commerce, o centro logístico e os escritórios de Madrid e Lisboa, com um total de cerca de 800 pessoas”, indica o comunicado.

A previsão para as vendas líquidas para as lojas dentro do perímetro de aquisição é de atingir 100 milhões de euros já em 2022, geradas por aproximadamente 2,5 milhões de transações, 10% das quais seriam provenientes de plataformas digitais.

“Graças ao apoio da PRG, e após um longo período de queda de faturação, espera-se uma época natalícia a níveis pré-pandémico”, refere a empresa.

“Estamos entusiasmados por esta nova grande aventura, e prontos para trazer para Portugal e Espanha o modelo que estamos a aplicar com sucesso em Itália e com o qual pretendemos crescer para nos tornarmos o primeiro hub dedicado à família na Europa, capaz de propor ao cliente uma oferta especializada e completa de brinquedos, vestuário e produtos de puericultura em lojas altamente qualificadas, multi-formato e multimarca”, diz o CEO do PRG Retail Group, Amedeo Giustini, no documento.

“Para tal, procederemos com rapidez à partilha da experiência adquirida pela PRG na construção e gestão do percurso completo do cliente num conjunto integrado de pontos de contacto físicos e digitais, investiremos na inovação dos sistemas tecnológicos atuais e na otimização dos processos, começando pela compra. O nosso objetivo é vir a ser, também em Portugal e Espanha, o parceiro principal das mães e das famílias em crescimento, desde o momento da gravidez até todas as fases da vida das crianças”, acrescenta o grupo italiano.

A CEO da Toys”R”Us Iberia, Paloma Pérez, continuará à frente da PRG Spain, assegurando a continuidade e o conhecimento do mercado ibérico, com o objetivo de construir em conjunto um caminho de crescimento e desenvolvimento, assegura o grupo que detém a marca Prénatal.

“A Toys”R”Us tem um negócio global com mais de 900 lojas da marca e negócios de comércio eletrónico em mais de 25 países. Esperamos trabalhar com a equipa experiente da PRG enquanto continuamos a executar a nossa estratégia global para expandir a marca Toys”R”Us em mercados novos e existentes de elevado crescimento em todo o mundo,” disse o presidente e CEO da WHP Global Toys”R”Us, Yehuda Shmidman.