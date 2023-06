“A possível chegada de mercenários da força Wagner de Prigozhin na Bielorrússia só aumentará uma série de riscos”, afirmou Sviatlana.

26 Junho 2023, 15h35

A anunciada transferência do chefe mercenário russo Yevgeny Prigozhin para a Bielorrússia criou uma nova ameaça à independência do país, bem como à segurança de seus vizinhos da NATO, disse a líder da oposição exilada Sviatlana Tsikhanouskaya.

“Se Prigozhin vier para a Bielorrússia com os seus companheiro, isso também vai ameaçar os nossos vizinhos – Polónia, Lituânia, Letónia”, disse Tsikhanouskaya em entrevista à “Bloomberg”.

“A possível chegada de mercenários da força Wagner de Prigozhin na Bielorrússia só aumentará uma série de riscos”, afirmou Sviatlana.

Entre os riscos está “uma repressão do governo do presidente Alexander Lukashenko contra os seus oponentes, um êxodo em larga escala de bielorrussos para o exterior, uma promessa do líder russo Vladimir Putin de estacionar armas nucleares na Bielorrússia e a presença de forças russas no país”, referiu.

“A história de Prigozhin não acabou”, apontou. “Ele tentará desafiar Putin novamente, e não quero que a Bielorrússia se envolva”, destacou Tsikhanouskaya.