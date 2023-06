Primárias da oposição venezuelana com 14 candidatos inscritos

As eleições primárias da oposição venezuelana, em que a 22 de outubro será escolhido o candidato que disputará as presidenciais de 2024 contra Nicolás Maduro, contam com 14 candidatos inscritos, segundo a comissão eleitoral.

25 Junho 2023, 19h24