Primeira-baixa no Governo de Costa. Secretária de Estado das Migrações sai ao fim de um mês

Primeira baixa no Governo de António Costa ao fim de um mês de executivo. A secretária de Estado das Migrações pediu para sair do cargo.

“O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de exoneração, a seu pedido, de Sara Abrantes Guerreiro, como Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, e a nomeação, para o mesmo cargo, de Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues”, segundo a nota da Presidência.

A posse vai ter lugar hoje, dia 2 de maio, pelas 19h30m, numa cerimónia restrita no Palácio de Belém.

A secretaria de Estado da Igualdade e Migrações está sob tutela da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares Ana Catarina Mendes.

O Presidente da República veio hoje a público garantir que a “exoneração foi motivada por questões pessoais”. Mas a saída da responsável pela tutela dos migrantes acontece poucos dias depois de o jornal “Expresso” ter denunciado que refugiados ucranianos estão a ser recebidos por apoiantes russos de Vladimir Putin pelos serviços da câmara da cidade sadina.

Pelo menos 160 refugiados ucranianos já foram recebidos por Igor Khashin, antigo presidente da Casa da Rússia e do Conselho de Coordenação dos Compatriotas Russos, e pela mulher, Yulia Khashin, trabalhadora do município, que entretanto foi afastada destas funções enquanto a situação não for esclarecida. O PSD e a IL já anunciaram que vão chamar o autarca de Setúbal (CDU) André Martins ao Parlamento para dar explicações sobre esta caso.

O JE já questionou o ministério de Ana Catarina Mendes sobre as razões para esta saída.

No domingo, o primeiro-ministro disse que existem duas entidades com competências para realizar inquérito sobre esta polémica.

“A câmara de Setúbal pediu um inquérito ao ministério da Administração Interna, não sei porque. Mas o ministro vai remeter para as duas entidades com competências para fazer inquérito: a comissão nacional proteção de dados e para a ministra da Coesão Territorial, que tem a tutela sobre as autarquias locais. Em Portugal, há instituições próprias para fazer e inquirir. Haja serenidade, se houver algum comportamento ilegal, as instituições atuarão”, disse António Costa no domingo.

Curriculum vitae de Sara Guerreiro (conforme site do Governo):

“Sara Guerreiro nasceu em Lisboa, em 1975.

Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (média de 17 valores), em 2004. Pós-graduação em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1998.

Certified Professional Diversity Coach (CPDC) pelo CoachDiversity Institute e Professional Certified Coach (PCC) pela International Coach Federation.

Certificação em mediação de conflitos pela Consulmed.

Advogada, assessora jurídica, consultora internacional e formadora com 22 anos de experiência profissional em 4 países e 4 línguas.

Trabalhou em projetos de capacitação profissional nas áreas de direitos humanos, proteção da criança, e boa governação e possui experiência de trabalho com várias Agências das Nações Unidas nos EUA, Guiné-Bissau e Timor-Leste: UNICEF, ONU Mulheres; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), bem como Banco Mundial.

Assistência técnica e coordenação de uma equipa de consultores nacionais na Guiné Bissau na elaboração do projeto de Código de Proteção Integral da Criança, em colaboração com o Ministério da Justiça, a Assembleia Nacional e o Instituto da Mulher e da Criança.

Apoio técnico no desenvolvimento do Gender Based Violence Risk Assessment para vários projetos do Banco Mundial na Guiné-Bissau e na redação do Economic Update com foco nas questões de género.

Assessora Jurídica do Ministério da Educação de Timor-Leste.

Assessora do Ministro de Estado e da Administração Interna, da Secretária de Estado da Modernização Administrativa e do Subsecretário de Estado da Administração Interna do XVII Governo Constitucional.

Oficial da Marinha Portuguesa, entre 1998 e 2004.”