“Primeiro avião embateu nos nossos andares. Morreram mais de 350 pessoas do grupo”. CEO do Grupo Marsh recorda ataques de 11 de Setembro

No dia em que marcou os 20 anos dos atentados de 11 de Setembro, o CEO do Grupo Marsh recordou em entrevista ao JE as consequências dramáticas destes ataques para a empresa. O primeiro avião entrou nos andares ocupados por este grupo e vitimou mais de 350 pessoas do grupo e visitantes. Rodrigo Simões de Almeida recorda as consequências do ataque do grupo de origem norte-americana.

11 Setembro 2023, 12h30