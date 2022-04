Primeiro-ministro britânico diz que transgénero não devem competir em desportos femininos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, diz que não acredita que mulheres transgénero devam competir em eventos desportivos femininos depois de a ciclista transgénero Emily Bridges ter sido considerada inelegível para competir na sua primeira corrida feminina de elite pela organização mundial de ciclismo, a Union Cycliste Internationale.

Desde então, a questão da inclusão, justiça e segurança de atletas transgéneros em competições femininas têm tido lugar na arena pública, de acordo com a “BBC”. “Não acho que homens biológicos devam competir em eventos desportivos femininos. Pode ser controverso, mas parece-se sensato”, afirmou Johnson.

“Também acho que as mulheres devem ter espaços – seja em hospitais, prisões ou vestiários – que sejam dedicados às mulheres”, disse. “Isto não significa que eu não seja imensamente solidário com as pessoas que querem mudar de género e fazer a transição. É vital que proporcionemos às pessoas o máximo amor e apoio na tomada dessas decisões”.

O primeiro-ministro britânico defendeu ainda que “estas são questões complexas e não podem ser resolvidas com uma legislação rápida e fácil”, pelo que considera necessário muita reflexão antes de se tomarem decisões.

“As pessoas transgénero merecem as mesmas oportunidades que todos os outros para aproveitar os benefícios do desporto e as exclusões gerais das pessoas transgénero são fundamentalmente injustas”, reagiu a instituição de caridade LGBTQ+ Stonewall aos comentários de Johnson.

“É vital evitar o uso de retórica inflamatória, que muitas vezes faz com que as pessoas transgénero parem de praticar os desportos que amam”, continuou. “O desporto tem o poder único de nos unir e é importante que as pessoas transgénero tenham a oportunidade de aproveitar os seus benefícios sem enfrentar exclusão ou abuso.