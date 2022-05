Primeiro-ministro do Sri Lanka demite-se após onda de protestos. País enfrenta a pior crise económica de sempre

O primeiro-ministro do Sri Lanka apresentou a sua demissão esta segunda-feira, na sequência de confrontos com manifestantes pró e anti-governamentais na capital comercial Colombo, numa altura em que o país enfrenta aquela que é a pior crise económica de sempre.

“Há poucos instantes, o primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa enviou a sua carta de demissão ao presidente Gotabaya Rajapaksa”, anunciou o gabinete do primeiro-ministro numa declaração pública.

Nas últimas semanas, manifestantes de toda a nação insular de 22 milhões de pessoas exigiram que o presidente Gotabaya Rajapaksa e o seu irmão mais velho, o primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa, renunciassem aos cargos por má gestão da economia.

“Vários intervenientes indicaram que a melhor solução para a presente crise é a formação de um governo interino de todos os partidos”, é referido na mesma carta a que a “Reuters teve acesso”.

“Por conseguinte, apresentei a minha demissão para que as próximas medidas possam ser tomadas em conformidade com a Constituição”, escreveu o governante.

A saída de Rajapaksa ocorre após um dia de caos e violência que culminou na imposição pela polícia de um recolher obrigatório em todo o país.

Os confrontos tiveram início com um encontro de centenas de apoiantes do partido no poder à porta da residência oficial do primeiro-ministro antes de se deslocarem para um local de protesto à porta do gabinete presidencial.

Segundo a “Reuters”, os apoiantes pró-governamentais atacaram manifestantes anti-governamentais na tenda de manifestantes “Gota Go Gama” que surgiu no mês passado e se tornou o ponto principal dos protestos no país.

A polícia terá recorrido a munições de gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersas os manifestantes pró e anti-governamentais que se envolveram nos protestos em finais de março.