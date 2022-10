Principal conselheiro de Emmanuel Macron acusado de conflito de interesses

Um alto funcionário do gabinete de Emmanuel Macron, Alexis Kohler, foi acusado, esta terça-feira, de conflito de interesses, segundo o “The Guardian”.

O homem que é considerado o braço direito de Macron é acusado devido aos vínculos profissionais e familiares com a empresa de transporte ítalo-suíça Mediterranean Shipping Company (MSC), administrada por primos da mãe, disse o promotor Jean-François Bohnert em comunicado.

Kohler, cujo trabalho envolve lidar com emergências, grandes questões económicas e sociais, já negou “categoricamente qualquer irregularidade”, disse o seu advogado, e mantém-se enquanto principal conselheiro de Emmanuel Macron.

Em 2018, a Anticor, uma ONG anticorrupção, apresentou uma queixa legal contra a Kohler por tráfico de influência ilegal em relação a contratos concedidos à MSC em 2010 e 2011. Kohler supostamente não revelou as conexões familiares com a MSC à agência francesa de investimentos públicos, onde trabalhava na época. O caso foi arquivado no ano seguinte, mas, em 2020, a Anticor avançou com uma ação civil.

O seu advogado, Eric Dezeuze, assegura que as evidências ligadas à acusação permitiria a Kohler “provar a inocência”.

A ação contra Alexis Kohler, ocorreu horas depois de outro aliado do presidente francês, o ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, ter começado a ser julgado num caso separado, também um conflito de interesses. O processo contra Dupond-Moretti remonta a janeiro de 2021, quando a Anticor e um sindicato de magistrados entraram com uma queixa legal, acusando-o de usar os poderes ministeriais para se vingar dos inimigos.

Apesar dos pedidos da oposição para que Moretti fosse demitido, Macron reconduziu-o enquanto ministro da Justiça numa remodelação do seu executivo no início deste ano.