Prisão preventiva para gang que roubou 20 toneladas de catalisadores

Nove membros do gang que roubou 20 toneladas de catalisadores ficaram em prisão preventiva. Outros cinco ficam com apresentação obrigatória na esquadra todas as semanas, enquanto um tem de se apresentar duas vezes por semana.

Os catalisadores, usados para diminuir a poluição, são roubados dos automóveis, ficam juntos ao tube de escape, para depois serem-lhes retirados os metais preciosos da sua composição.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou na segunda-feira que deu cumprimento a 21 mandados de buscas domiciliárias e nao domiciliarias e a 17 mandados de detenção.

“Esta operação é o corolário de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Loures que investigou uma estrutura organizada e hierarquizada responsável pelos furtos, recetação e transformação de catalisadores provenientes de ilícitos praticados em vários locais do território nacional”, segundo a PSP.

Esta operação contou com a colaboração do Comando Metropolitano de Lisboa e o do Porto, e com o apoio da GNR no concelho de Setúbal.

Além dos 15 detidos, a PSP apreendeu:

· 17 mil euros em numerário;

· 1 arma de fogo;

· 2 replicas de arma de fogo;

· 6 kg de artigos em ouro com valor aproximado de 200 mil euros;

· 1 arma branca;

· 6 munições de calibre 12;

· 15 telemóveis;

· 11 viaturas ligeiras de gama média/alta;

· Documentação variada;

· Material para corte de catalisadores; e

· 20 toneladas de catalisadores.