Procura por platina aumenta e analistas antecipam escassez no mercado

Após a suspensão de serviços em duas das maiores fábricas de platina, na Rússia, os analistas começam a antecipar uma escassez do metal precioso. Ainda assim, o preço voltou a posicionar-se abaixo dos mil dólares, influenciado pela recuperação do dólar norte-americano e da subida das yields, que, segundo analistas da XTB, “tendem a ter um impacto negativo sobre os preços dos metais preciosos”.

Com o aumento da inflação, alinhado com a posição da Reserva Federal norte-americana (Fed) em acelerar o ritmo das taxas de juro, a escassez de platina poderá tornar-se realidade a curto/médio prazo. Juntam-se as preocupações com a suspensão dos trabalhos em duas das maiores fábricas de produção deste metal, na Rússia.

A Rússia é um dos principais produtores de platina, mas está impedida de vender o metal livremente devido às sanções impostas por países do ocidente, na sequência da invasão perpetrada por Moscovo à vizinha Ucrânia.

“Devido à sua importância nas refinarias de petróleo, na indústria química e na produção de catalisadores, a procura por platina tem aumentado”, referem os analistas da XTB.