O sector dos serviços registou uma queda de 11% na procura durante o segundo trimestre do ano, segundo dados revelados pela plataforma de contratação de serviços Fixando. Os serviços empresariais registaram uma descida de 44% e as aulas particulares uma quebra de 30%.

No segundo trimestre registaram-se os maiores aumentos no preço médio, principalmente nos sectores da assistência técnica, cujo preço subiu 78% e nos animais, onde cresce 147%. É provável que os preços da assistência técnica continuem a subir no terceiro trimestre, seguidos dos preços dos serviços domésticos, o que reflete um aumento da procura por estes serviços e a baixa oferta disponível.

A acompanhar a retração da procura, no segundo trimestre, registou-se uma redução, em todos os sectores, no número de especialistas disponíveis para prestar serviços. Tendo sido sentidas as maiores quebras no sector das aulas, com uma descida de 39%, seguida do sector de serviços variados, com 38% e os serviços domésticos, com 36%.

A Fixando prevê que exista uma recuperação do sector no terceiro trimestre, com um crescimento de 5%, face ao período anterior, com uma subida na procura por serviços para animais, serviços em áreas de assistência técnica e em serviços domésticos. No entanto, a plataforma estima uma retração de 21% nos eventos, e uma continuação da queda na procura por serviços empresariais de 27%.

Alice Nunes, diretora de Novos Negócios da Fixando, afirma que “assistimos a uma transição da procura para serviços mais essenciais, tendo em conta a necessidade de muitos portugueses em gerirem o seu orçamento doméstico de forma mais apertada”. Segundo a Fixando, no terceiro trimestre vai-se observar um crescimento na oferta em algumas áreas, nomeadamente na área dos serviços domésticos, “temos verificado muitas pessoas que procuram ganhar um extra ao fim do mês através da prestação de serviços em part-time nesta área”, revela Alice Nunes.